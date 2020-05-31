تريد أن تصبح غنيا؟.. إليك 10 مجالات صنعت أكثر الناس ثراء

تمكّن الناس من تحويل الكثير من الأفكار المختلفة إلى أعمال تجارية تناهز قيمتها مليارات الدولارات، ولكن الأمر أسهل في بعض المجالات من غيرها، تعرف على المجالات التي صنعت ثروات أكثر الناس غنى بالعالم.

في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر الأميركي"، قال الكاتب تايلور نيكول روجر "في إطار تقرير رصد الثروات على مدار عشر سنوات الصادر سنة 2020، قامت شركة الأبحاث "ويلث إكس" بتحليل قاعدة بياناتها لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين تزيد ثروتهم الصافية على خمسة ملايين دولار لمعرفة كيفية كسب أموالهم".

وفيما يلي بعض المجالات التي ساهمت في صنع ثروات أثرياء العالم

10. صناعة الطعام والمشروبات

وفقًا لـ"ويلث إكس" فإن 3.8% فقط من الأثرياء حققوا ثرواتهم في مجال صناعة الطعام. وأبرز مثال على ذلك هو دانيال لوبتزكي الذي قام بإنشاء أعماله بعد تجربة مطعم للوجبات الخفيفة من الفواكه والمكسرات الكاملة أثناء رحلة عمل في أستراليا، ومنذ ذلك الحين كوّن ثروة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع الوجبات الخفيفة الأخرى.

9. البناء والهندسة

أشار الكاتب إلى أن جيمس دايسون هو من الأثرياء الذين حققوا ثرواتهم في البناء والصناعة والذين تبلغ نسبتهم 3.9% من مجموع الأثرياء. وعلى الرغم من افتقاره لشهادة مهندس، فإن دايسون اخترع أول مكنسة كهربائية دون كيس في عام 1986، الأمر الذي جعل ثروته تقدر بقيمة 6.1 مليارات دولار، وفقًا لمجلة فوربس الأميركية.

مارك زوكربيرغ واحد من أبرز الأثرياء الذي راكموا الثروة من قطاع التكنولوجيا (غيتي)

8. الضيافة والترفيه

وفقًا لتقارير شركة "ويلث إكس"، فإن 4.1% من الأشخاص ذوي الثروات الطائلة أصبحوا أغنياء بعد عملهم في مجال الضيافة والترفيه، وأبرز مثال على ذلك هو جاي لاليبرتي.

7. مجال الصناعة

بيّن الكاتب أن ديان هندريكس تعتبر من الأثرياء الذين حققوا ثرواتهم في مجال التصنيع والذين يمثلون 4.1%. ووفقًا لمجلة فوربس الأميركية، فهي منتجة وواحدة من مؤسسي شركة "أي بي سي سبلاي" للأسطح والنوافذ، والتي تقدر ثروتها بنحو 8.9 مليارات دولار.

6. التكنولوجيا

أوضح الكاتب أن 4.7% من الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على خمسة ملايين دولار حققوا ثرواتهم بفضل مجال التكنولوجيا، ولعل أبرز مثال على ذلك هو بيل غيتس ومارك زوكربيرغ.

5. الرعاية الصحية

وفقًا لشركة "ويلث إكس"، فإن 4.9% من الأثرياء الذين تتجاوز ثروتهم خمسة ملايين دولار جمعوا أموالهم من قطاع الرعاية الصحية. وتعود الثروة الصافية لإرنستو بيرتاريلي -وهو أغنى شخص في سويسرا- إلى حصته في شركة الأدوية سيرونو، وفقًا لمجلة فوربس الأميركية.

4. القطاع العقاري

أفاد الكاتب بأن 5.4% من الأثرياء كسبوا أموالهم بفضل العقارات، ومن ضمنهم ستيفن روس الذي يعدّ أغنى مطور عقاري في أميركا بصافي ثروة يقدر بحوالي 7.6 مليارات دولار.

جيمي ديمون راكم ثروته من قطاع الأعمال المصرفية والمالية (رويترز)

3. المنظمات غير الربحية والاجتماعية

يعمل أكثر من 7% من الأثرياء في المؤسسات غير الربحية بدوام كامل. ومع ذلك، جمع الكثير منهم في البداية ثرواتهم من قطاع آخر، مثل بيل وميليندا غيتس.

2. خدمات الأعمال والمستهلكين

أفاد الكاتب بأن أكثر من 16% من الأثرياء كوّنوا ثرواتهم في مجال خدمات الأعمال والمستهلكين، على غرار ديفيد ستيوارد وهو مؤسس شركة "وارد وايد تكنولوجي" وهي شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات التي حققت مبيعات تتجاوز 11 مليار دولار، الأمر الذي جعل ثروته تقدر بحوالي 3.5 مليارات دولار.

مجال الأعمال المصرفية والمالية

ذكر الكاتب أن هذا المجال يعمل فيه أكبر عدد من الأثرياء، من ضمنهم جيمي ديمون وهو الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان تشيس". ويعتبر كذلك من بين الأثرياء الـ 22.6% الذين تقدر ثروتهم بأكثر من خمسة ملايين دولار، والذين كسبوا أموالهم بفضل هذا المجال.