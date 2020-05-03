بورصات الخليج بالأحمر.. تراجع كبير للأسهم السعودية بعد تحذيرات وزير المالية

تراجعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج في تعاملات صباح اليوم الأحد، في محاكاة لخسائر الأسهم العالمية يوم الجمعة بعد تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على الصين، مما أضعف الإقبال على المخاطرة.

ومني المؤشر السعودي بأكبر خسارة خلال اليوم وذلك منذ 9 مارس/آذار الماضي، في أعقاب تحذير وزير المالية من "إجراءات صارمة" لمواجهة فيروس كورونا.

وأضر تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة عقابا للصين على تعاملها مع تفشي فيروس كورونا، بمعنويات المستثمرين.

ونزل مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 7.4% بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي بأكثر من 6% وسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنحو 5.4%. وانخفض سهم شركة الكهرباء السعودية بأكثر من 8% بعد تفاقم الخسائر الفصلية.

وكان مؤشر أكبر بورصة في المنطقة قد هبط في وقت سابق من جلسة التداول اليوم بأكثر من 6.5%، وذلك في أعقاب تراجع جماعي لأسهم 199 شركة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في وقت متأخر أمس السبت إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط.

وبحسب الجدعان فإن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

وقالت شركة "جدوى" للاستثمار السعودية الخميس إنها تتوقع أن تسجل المملكة عجزا قياسيا في ميزانية العام 2020 تبلغ قيمته 112 مليار دولار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة -صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة- بنسبة 2.3%، بينما قالت "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث إن الانكماش سيكون بنسبة 5% على الأقل.

وأول أمس الجمعة، خفضت "موديز" النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب انهيار أسعار النفط بما يزيد من المخاطر المالية للمملكة، فضلا عن الشكوك حيال إمكانية تعويض الحكومة خسائر إيرادات النفط واستقرار الدين على المدى المتوسط.

باقي الأسواق

في دبي، نزل مؤشر بورصة الإمارة 2.3%، حيث فقد سهم "إعمار" العقارية 3.3%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3%.

ويوم الخميس، خفضت "موديز" النظرة المستقبلية لشركة "إعمار" -أكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة دبي- ووحدتها "إعمار مولز" من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب جائحة فيروس كورونا. ونزل سهم "إعمار مولز" 3.9%.

وفي الشهر الماضي، وضعت "ستاندر أند بورز" الشركتين قيد المراقبة الائتمانية مع نظرة "سلبية".



كما نزل مؤشر أبو ظبي 1.5%، إذ خسر سهم "أبو ظبي الأول" -أكبر بنوك البلاد- 1.7%، ونزل سهم "اتصالات" 1.8%.



وهبط المؤشر القطري 0.6%، ففقد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4% ومصرف الريان 1.1%.