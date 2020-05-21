رويترز: "بحري" التابعة لأرامكو السعودية تعلق خططا لتأجير ناقلات الغاز المسال

قال مصدران لرويترز إن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) ذراع الشحن التابعة لأرامكو السعودية علقت خططها لتأجير ناقلات للغاز الطبيعي المسال، بعد إرجاء "سيمبرا إنيرجي" قرارها بشأن المضي قدما في مشروع لتصدير الغاز المسال في تكساس.

وكانت الشركة أبدت العام الماضي اهتماما بتأجير ما يصل إلى 12 سفينة اعتبارا من 2025 في أول دخول لأرامكو السعودية إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال، في إطار خطة الشركة لأن تصبح لاعبا عالميا رئيسيا في سوق الغاز.

وفي مايو/أيار من العام الماضي وقعت أرامكو اتفاقا مدته عشرين عاما لشراء الغاز المسال من مرفأ بورت آرثر للتصدير التابع لسيمبرا إنيرجي، كما اتفقت على شراء حصة تبلغ 25% في المرحلة الأولى من المشروع البالغ حجمه عدة مليارات من الدولارات.

لكن سيمبرا قالت هذا الشهر إنها ترجئ قرارها بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في المشروع حتى 2021 عقب انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال أحد المصدرين لرويترز "متطلبات الشحن البحري كانت موجهة إلى بورت آرثر، لذا بالنظر إلى التأجيل وأيضا السوق الحالية فإن من المنطقي تعليق الشحن البحري".

وأفاد مصدر آخر في القطاع بأن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات متدنية منذ بدء فيروس كورونا ربما يجعل التمويل أكثر صعوبة، وإن أرامكو ربما يزداد حذرها بشأن الاستثمارات في الغاز مستقبلا.

وكان الشركة السعودية المملوكة للدولة قالت إنها تطور مواردها من الغاز، كما تتطلع لأصول في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.