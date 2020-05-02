نهاية النيوليبرالية ومشتقاتها.. خرافات اقتصادية بددتها أزمة كورونا

أدى فيروس كورونا إلى فشل الاقتصاد السائد بشكل كارثي، وشكّل نقطة انهيار للأيديولوجية النيوليبرالية وجميع مشتقاتها (الأوروبية بشكل رئيسي)، التي هي الآن قيد المناقشة الجادة. هذا ما ورد في تقرير الكاتب أندريا موراتوري، الذي نشره موقع "إنسايد أوفر"، كما أعلن نهاية سلسلة من الأساطير التي بددها بشدة واقع الحقائق، مع تعاظم الأزمة الصحية والسياسية والاقتصادية.

ووفقا لتعليق الكاتب جوزيبي غاليانو على عمل باحث من عيار لوتشيانو غالينو، فإن النظرية تستند إلى ثلاثة معايير: "الأسواق قادرة تماما على التنظيم الذاتي، ورأس المال يتدفق حيث تكون فائدته القصوى، ومخاطر النظام يمكن حسابها بالكامل".

لكن خلال الأزمة الحالية، لم يتأثر أي من هذه المعايير رغم التقلبات التي تسببت فيها الأزمة، واستسلمت أوروبا بالكامل إلى سرد هيمنة الأسواق على البلدان والسياسات الاقتصادية الوطنية، وأخيرا ثقافة الألفية للقارة القديمة.

الأيديولوجية النيوليبرالية

أورد الكاتب أن الشركات المالية الكبيرة -مثل "بلاك روك" و"غولدمان ساكس"- تطلب من المستثمرين أن يعيدوا التموضع في المضاربة قصيرة المدى على الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي الولايات المتحدة، تثير قضية "ديزني" التي قررت الإبقاء على مئة ألف موظف في إجازة من دون أجر شكوكا حول نظام اقتصادي يكسب فيه الرئيس التنفيذي ما يعادل تسعمئة ضعف متوسط راتب الموظف.

حتى الفاتيكان، أشار من منبره إلى أن "العدو رقم واحد" في مرحلة ما بعد الأزمة سيكون الأيديولوجية النيوليبرالية.

وأوضح الكاتب أن التدخلات العمومية المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات لدعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من أزمة، تسلط الضوء على الأهمية القصوى المطلقة للأسواق.

إن مقاييس اقتصاد الحرب والتركيز الصناعي على إنتاج آلات التنفس والأقنعة والأجهزة الصحية في جميع أنحاء العالم؛ تدعو إلى الحاجة الملحة لحماية أهم الأصول من المنافسة في السوق خلال مراحل الأزمة.