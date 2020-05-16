كيف تدير أمورك المالية خلال أزمة كورونا؟

يواجه ملايين الناس في الوقت الراهن حقيقة لم يكن من الممكن تصورها بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في الأسابيع السبعة الأخيرة في الولايات المتحدة 33 مليون شخص، وبات الكثير غير متأكدين من قدرتهم على دفع الإيجار أو حتى إطعام أسرهم في الأشهر المقبلة.

وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، تحدثت الكاتبة لورا كاسادو عن كيفية إدارة وتوفير الأموال وفق خبير التمويل الشخصي ورجل الأعمال راميت سيثي الذي أسس في عام 2008 موقع "سأعلمك كيف تكون غنيا" للتمويل الشخصي وتعليم الناس كيفية إدارة أموالهم وزيادة مداخيلهم، وقد شارك سيثي نصائحه العملية بشأن كيفية إدارة النفقات والديون.

عرض خياراتك

ينصح سيثي الكثير من الناس بإجراء مكالمة هاتفية مع أي من الشركات التي يدينون لها بالمال، ومناقشة خياراتهم معها، لأن الشركات لا ترغب في خسارة عملائها.

وأوضح سيثي أنه عندما تقوم شركات الائتمان (بنوك ومؤسسات قروض) أو شركات الكابلات والهواتف الخلوية أو حتى صاحب المنزل باستدعائك فكل ما عليك قوله "مرحبا، أود مناقشة الخيارات المتاحة أمامي معك، فقد حال ظهور كوفيد-19 دون متابعتي لدفعاتي المعتادة".

وتسمح العديد من الشركات خلال الوباء بالتخلف عن الدفع لفترة مؤقتة، حتى أن بعضها يتنازل بشكل كامل عن الرسوم المستحقة.

وفي حال قوبلت بالرفض من قبل أحد الأطراف على غرار شركة الهاتف الخلوي فإن عليك الاتصال بقسم "الاحتفاظ بالعملاء" وتذكر أن هذه الشركات أنفقت الكثير من الأموال لكسب ولائك، وهي لا تريد أن تخسرك، لذلك إذا اتصلت بهذا القسم وقدمت عرضا أو سألت عن الخيارات المتاحة لديه فإن الكثير من هذه الشركات ستتفاعل معك.

يشار إلى أن الشركات تتخذ العديد من الطرق من أجل تقليل عدد العملاء الذين يتوقفون عن التعامل معها.