أرباح الشركة خيالية والأجور متواضعة.. إضراب يوقف إنتاج الذهب في موريتانيا

حبيب مايابى-نواكشوط

احتجاجا على ظروف العمل، دخل عمال شركة "كينروس تازيازت موريتانيا" العاملة في مجال الذهب أسبوعهم الثاني من الإضراب الذي بدأ في الرابع من مايو/أيار الجاري.

ويأتي إضراب العمال في وقت تشهد فيه البلاد إجراءات احترازية خاصة، بسبب فيروس كورونا الذي شل حركة الاقتصاد الموريتاني.

ومنذ بداية الإضراب توقف العمل في هذه الشركة الكندية التي تعمل في مناجم الذهب بولاية إنشيري على بعد 250 كيلومترا شمال العاصمة نواكشوط.

إضراب شامل

في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وقع العمال مع إدارة الشركة اتفاقا مدته ثلاث سنوات، بهدف استمرار العمل وإنهاء الخلاف مع العمال، لكن الشركة لم تلتزم ببنود الاتفاق حسب النقابات العمالية.

وفي حديث للجزيرة نت قال عضو مكتب مندوبي العمال سيد أحمد ولد كعباش إن الشركة أخلّت بالمعاهدة التي وقعتها معهم نهاية 2019، واستغلت الوضعية الوبائية لكورونا، حيث منعت العمال الموجودين في المنجم من الراحة بحجة أن الحكومة حظرت التنقل بين المدن، وزادت ساعات العمل حتى وصلت 12 ساعة بدون زيادة معتبرة.

ويطالب العمال في شركة كينروس "بمرْتنة" الوظائف الإدارية والتسييرية (الحالية) التي تجعل الشركة حكرا على الأجانب من الأوروبيين والكنديين.

ويضيف ولد كعباش أن من أسباب الإضراب مطالبة العمال بمساواتهم مع الأجانب الذين يتقاضون أجورا مرتفعة وتعيش عائلاتهم في جزر الكناري في إسبانيا على حساب الشعب الموريتاني وثرواته.

وكانت الشركة تنتج 1155 أونصة من الذهب يوميا، أي ما يقارب مليون دولار، لكنها توقفت لأكثر من أسبوع ولم تنتج شيئا بسبب الإضراب الشامل الذي يخوضه العمال.