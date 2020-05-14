توقعات بخفض الوظائف.. عدد المسافرين بمطار دبي يتراجع 20% بسبب كورونا

انخفض عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنحو 20% في الربع الأول من هذا العام مع تفشي جائحة كورونا.

وهبط عدد المسافرين إلى نحو 18 مليونا، كما تراجعت حركة النقل الجوي بنحو 19%.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث إنه يستحيل توقع الفترة الزمنية التي سيتعافى فيها قطاع السفر الجوي في العالم من جائحة كورونا.

وأضاف أن مؤسسة مطارات دبي اتخذت قرارات بخفض الإنفاق، وأنه لا يستبعد خفضا للوظائف في المستقبل.

كما قال إن التباعد الاجتماعي يمكن أيضا أن يزيد أسعار تذاكر الطيران إذا جرى إلزام شركات الطيران ببيع تذاكر أقل من أجل إبقاء بعض المقاعد خالية.

وتابع غريفيث "لن نتمكن من العمل بطاقة تقترب بأي شكل من الأشكال من طاقتنا الاستيعابية الأصلية، إذا ما توجب علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

ومطار دبي الدولي أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، وقد علق خدمات الركاب في أواخر مارس/آذار مع اتخاذ الإمارات إجراءات قاسية لاحتواء الفيروس.

وعانى مطار دبي من تراجع المسافرين حتى قبل أزمة كورونا، فقد استقبل 86.4 مليون مسافر في 2019 بانخفاض 3.1% عن العام السابق، ليسجل وقتها أول تراجع سنوي في حركة السفر.

كما أن حركة المسافرين كانت مخيبة للآمال في 2018، حيث كان متوقعا أن تعود لتسجيل نمو في خانة العشرات ولكنها سجلت نموا 1% فقط، وهي أبطأ وتيرة في 15 عاما.

وأمس الأربعاء أعلنت شركة "طيران الإمارات" استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى تسع وجهات اعتبارا من 21 مايو/أيار الحالي.

وفي مارس/آذار الماضي توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تخسر الإمارات 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2,8 مليار دولار، فضلا عن تهديد 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب كورونا.

