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7.5 مليارات دولار خسائر متوقعة لقطاع الطيران السعودي بسبب كورونا

الاتحاد الدولي للنقل الجوي حث الرياض على تقديم دعم مالي لقطاع الطيران (الأوروبية)
الاتحاد الدولي للنقل الجوي حث الرياض على تقديم دعم مالي لقطاع الطيران (الأوروبية)

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا -اليوم الأربعاء- أن تخسر شركات الطيران السعودية 7.5 مليارات دولار العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا التي سحقت الطلب على السفر.

كما توقع الاتحاد أن تتراجع إيرادات القطاع خلال العام الحالي بنحو 35%، مقارنة بعام 2019.

وحثّ الاتحاد -في بيان له- الحكومة السعودية على تقديم دعم مالي لقطاع الطيران، من أجل معالجة الأثر الشديد لأزمة كورونا عليه.

وذكر أنه ينبغي أن تدرس المملكة تقديم دعم مالي لشركات الطيران والمطارات، والنظر في خفض وإعفاء أو تأجيل سداد ضرائب ورسوم تفرضها الحكومة.

ويُعرّض الهبوط نحو 287.5 ألف وظيفة سعودية للخطر، و17.9 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الذي يولده الطيران مباشرة والسياحة المرتبطة به.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقع في مارس/آذار الماضي أن تخسر السعودية 16 مليون راكب و3.1 مليارات دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد على 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

ويُعد قطاع النقل الجوي من أشد القطاعات تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، نتيجة إغلاق دول العالم حدودها ومطارتها لمنع تفشي الفيروس.

المصدر : وكالات
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