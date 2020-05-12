هذه خسائر العراق جراء انخفاض أسعار النفط

فقد العراق إيرادات مالية بقيمة 11 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي، جراء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة تخمة المعروض التي تسبب بها تفشي جائحة "كورونا"، مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت شركة سومو الوطنية المتخصصة ببيع النفط -في إحصائية رسمية صادرة الاثنين- إن "العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، ما يقرب من 409.96 ملايين برميل نفط، بمعدل سعر 38 دولارا، بإجمالي إيرادات 15.39 مليار دولار".

وكان العراق باع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، كميات من النفط بلغت 423.28 مليون برميل، بمعدل سعر بلغ 62 دولارا، وبإيرادات بلغت 26.27 مليار دولار.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث تشكل مبيعات النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و93% من إيرادات الموازنة العامة.