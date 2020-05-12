رب ضارة نافعة.. المحال التجارية بالكويت تزيد إيراداتها في زمن كورونا

منذ إقرار الحكومة الكويتية تطبيق الحظر الجزئي قبل نحو شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا، لم تعد أم سالم تذهب إلى الجمعيات الاستهلاكية والأسواق المركزية الكبرى لشراء حاجيات المنزل تجنبا لطوابير الانتظار الطويلة وتفاديا لانتقال العدوى.

وجدت السيدة الأربعينية في بقالة الحي الذي تقطن فيه بمنطقة سلوى بمحافظة حولي، ضالتها المنشودة لتأمين غالبية المستلزمات والمواد الأساسية من دون عناء يذكر.

وفرضت السلطات الكويتية في مارس/آذار الماضي سلسلة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تضمنت إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق العامة، باستثناء منافذ البيع التموينية والغذائية ومن بينها البقالات (المحال التجارية)، التي زادت إيراداتها في ظل أزمة كورونا.

تقول أم سالم إن "الذهاب إلى مراكز التسوق فيه الكثير من المشقة والتعب، علاوة على أنها غير آمنة في ظل عدم التزام الكثير من الناس بوسائل الوقاية كوضع الكمامات ولبس القفازات، لذلك قررنا الاكتفاء بشراء معظم حاجياتنا من البقالة القريبة من عمارتنا".

وتضيف -في تصريح للجزيرة نت- صحيح أن صاحب البقالة يحاول كغيره الاستفادة قدر الإمكان من الأزمة القائمة من خلال رفع الأسعار، ولكن تجنب الازدحام وإيصال الأغراض إلى باب المنزل يستحق دفع نحو 5% إضافية عن كل فاتورة في هذه الفترة الحرجة بالذات.