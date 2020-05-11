الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: تعافي الطلب على السفر سيستغرق سنوات

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن تعافي الطلب العالمي على السفر من تداعيات جائحة فيروس كورونا سيستغرق سنوات، وإن الكثير من مرتادي رحلات الأعمال ربما لن يعودوا أبدا.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الاثنين عن الباكر، الذي يدير واحدة من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، أنه سيكون "مندهشا للغاية" إذا تعافى الطلب على السفر قبل عام 2023 أو 2024.

وأضاف الباكر أيضا أن الكثير من مسافري رحلات الأعمال ربما لن يعودوا أبدا، بعد اعتيادهم العمل عن بعد، فضلا عن تأثير فقدان الوظائف وإغلاقات الشركات.

وتعد الخطوط القطرية -المملوكة للدولة- من بين عدد قليل من شركات الطيران التي واصلت تسيير رحلات منتظمة في ظل إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، إذ أبقت على تسيير الرحلات إلى نحو 30 وجهة.

وقالت الخطوط القطرية -هذا الشهر- إنها ستستأنف تدريجيا الرحلات إلى بعض من 165 وجهة كانت تسيّر رحلات إليها قبل تفشي الفيروس، إذ تأمل في الطيران إلى 80 وجهة بنهاية يونيو/حزيران.

عالقون حول العالم

وقال أكبر الباكر لرويترز عبر الهاتف "أنا متأكد أنه سيكون هناك طلب"، متوقعا أن شركة الطيران ستكون قادرة على شغل ما بين 50% و60% من المقاعد، مضيفا "ما زال هناك الكثير من الأشخاص العالقين في أنحاء العالم، والأشخاص الراغبين في زيارة أحبائهم".

وتبحث شركات الطيران سبل تشغيل الخدمات بشكل آمن وإعطاء الثقة للركاب في الطيران قبل تخفيف القيود.

ويناقش البعض ترك المقاعد الوسطية خالية أثناء الرحلات للتمكين من التباعد الاجتماعي، بينما تطلب بعض الشركات من الركاب ارتداء كمامات خلال الرحلات.

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية ستشجع الركاب على المحافظة على مسافة آمنة فاصلة بينهم أثناء الرحلة.

ولإدارة مرحلة انتعاش بطيء، ستقلص الخطوط القطرية أسطولها بمقدار الربع، مع وقف تشغيل بعض الطائرات وإعادة طائرات أخرى إلى المؤجرين وتقليل الرحلات.

وكان لدى شركة الطيران 203 طائرات إيرباص وبوينغ -عريضة وضيقة- حتى 31 مارس/آذار 2019، وهو تاريخ أحدث إفصاح عن نتائجها المالية.