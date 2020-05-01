28 ناقلة نفط سعودية متجهة لأميركا يمكن أن تؤدي لانهيار أسعار النفط فيها في مايو

نقل موقع "أويل برايس" الأميركي عن مؤسسة ريستاد إنرجي لأبحاث الطاقة، أنه مع تسبب وباء كوفيد-19 في الحد من الطلب العالمي على النفط بشكل هائل، فإن صهاريج النفط باتت تمتلئ بسرعة في الولايات المتحدة، وهو ما أرغم المنتجين على البدء في إغلاق الإنتاج في البلاد، وخلق ازدحاما كبيرا في حركة الناقلات على السواحل.



ويكشف تحليل مؤسسة ريستاد إنرجي لأبحاث الطاقة أن 28 ناقلة نفط سعودية، بينها 14 ناقلة ضخمة مُحمّلة بما يعادل 43 مليون برميل من النفط، ستصل إلى سواحل الخليج والسواحل الغربية الأميركية بين 24 أبريل/نيسان و24 مايو/أيار.



وأورد الموقع أن الأسطول السعودي الذي يحمّل النفط في رأس تنورة، سينضم إلى الـ76 ناقلة التي تتزاحم حاليا لتفريغ حمولاتها في الموانئ الأميركية. ومعظم هذه الناقلات ترسو قبالة الساحل الغربي، حيث تنتظر 34 ناقلة لتفريغ حوالي 25 مليون برميل من النفط الخام، هذا بالإضافة إلى 31 ناقلة ذات حمولة مماثلة تنتظر تفريغ حمولتها على ساحل الخليج الأميركي.

وذكر الموقع أن "ازدحام" الناقلات زاد في الأيام الأخيرة نظرا لأن شركات التكرير تلغي أو ترجئ مشترياتها، بينما تعمل على ضبط معدلات الاستخدام بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في الطلب على وقود السيارات والطائرات.

6153280659001 cba561d9-a610-457d-a5af-b39b946489b2 1346f920-3043-4b21-b7ad-3a451e474b9e video

تخزين

وبحسب باولا رودريغيز ماسيو محللة أسواق النفط في "ريستاد إنرجي"، فإن "إجمالي حجم النفط المحجوز الوافد من رأس تنورة أعلى بأربع مرات من متوسط واردات الأسابيع الأربعة الماضية القادمة من المملكة العربية السعودية. ونظرا لحالة التخزين الحالية ومستوى الازدحام على السواحل الأميركية، فمن غير المرجح أن تتمكن كل الناقلات من تفريغ حمولتها عند وصولها. وقد بلغ الزحام في الموانئ الأميركية مستويات مرتفعة جديدة".



وإذا ما أفرغت حمولة جميع الناقلات السعودية، فإن النفط الخام الذي تحمله خلال مايو/أيار سيعوّض الانخفاض في مستويات الإنتاج المسجل في مارس/آذار، وهو ما سيؤدي فعليا إلى بقاء معدلات التعبئة في وحدات التخزين مرتفعة في الوقت الحالي.



وأشار الموقع إلى أن التخزين المحدود يمثل مصدر قلق متنام في سوق النفط، وهو من بين الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الأسعار بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط قبل بضعة أيام.



وقبل إنشاء بيانات المخزون الرسمي للأسبوع السابع عشر (الذي ينتهي في 24 أبريل/نيسان)، استقرت مخزونات النفط الخام التجارية عند 518.6 مليون برميل، أي أكثر من المتوسط المسجل خلال السنوات الخمس في هذا الوقت من السنة بنسبة 9%، بفارق 9.16 ملايين برميل عن الرقم القياسي المحقق في ربيع 2017 ويعادل 535.5 مليون برميل.

6153271632001 7570cc07-2f22-4cc4-a7f6-68adbdbc8337 1d44122e-eb66-4243-b5b5-a7c34ffd5655 video

انخفاض الطلب

ووفقا لرودريغز ماسيو، فإنه مع انخفاض الطلب على النفط من قبل مصافي التكرير الأميركية إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل في اليوم خلال الأسابيع الأربعة الماضية، انخفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل في اليوم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتوقعت أن ينخفض بمعدل 800 ألف برميل في اليوم أيضا في الأسابيع القادمة.

مع ذلك، فإن من المتوقع أن تبقى واردات النفط الخام عند حوالي 5.8 ملايين برميل في اليوم خلال الأسابيع الأربعة القادمة، وذلك بسبب ناقلات النفط السعودية التي تقترب بسرعة من الشواطئ الأميركية، بحسب ماسيو.

ونبه الموقع إلى أن إنتاج النفط الأميركي يميل نحو التراجع بشكل حاد في مايو/أيار ويونيو/حزيران، حيث أوقفت الشركات الإنتاج في بعض الآبار بسبب القيود المفروضة على التخزين وتحديد أسعار النفط.

وقد قدرت "ريستاد إنرجي" أن عمليات الإغلاق للشركة الواحدة (من بين ست شركات) قد تنتج عنها خسائر تصل إلى ما لا يقل عن 300 ألف برميل في اليوم، في أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عمليات الإغلاق لا يمثل سوى جزء من إجمالي تراجع الإنتاج الأميركي منذ مارس/آذار 2020، حيث إن هذه الأرقام لا تشمل سوى خسائر الإنتاج من الآبار المنتجة التي توقف استغلالها، ولا يشمل ذلك الإنتاج الذي يحتمل أن يُفقد نتيجة إلغاء خطط الحفر والاستغلال.