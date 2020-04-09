جي بي مورغان يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين

يسعى بنك جي بي مورغان لأن يبيع بخصم قروضا جمعها صندوقا الثروة السياديين للسعودية والإمارات، في الوقت الذي يستعد فيه لموجة اقتراض بمنطقة الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين ووثيقة.

وقال مصدران مصرفيان إن البنوك تميل إلى الاحتفاظ بالقروض التي تمنحها لحكومات خليجية في محافظها، وتخفض فقط انكشافها عن طريق البيع في إطار من الهدوء من خلال عمليات ثنائية، إذ لا ترغب أن تبدو كأنها تتخلص من الأوراق في السوق.

ويساعدها ذلك على الحفاظ على علاقات طيبة مع المقترضين في ضوء طلبات تمويل مستقبلية، لكن في ظل تداول القروض التي جمعتها دول الخليج الغنية بالنفط بشكل عام عند قيمها الاسمية، فإن هناك أيضا محفزات لبنوك أخرى لشرائها في السوق الثانوية.