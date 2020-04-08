مسؤول يمني: اقتصادنا في وضع كارثي ومقبلون على مجاعة

قال مسؤول حكومي يمني إن الوضع الاقتصادي في البلاد أصبح كارثيا، وإن الأمور قد تذهب نحو مجاعة حقيقية حتى وإن لم يتفشَ فيروس كورونا المستجد بالبلاد، حيث لا تزال منظمة الصحة العالمية تؤكد أن اليمن هو الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تسجل فيها أية إصابة بالجائحة.

وكشف أحمد غالب -وهو عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية- أن الوديعة السعودية (ملياري دولار أميركي) على وشك النفاد، وهي التي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية. وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية، تتم تغطية جزء كبير من رواتب الموظفين.

وأفاد غالب بأنه بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار، لا يبدو في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية تجديد الوديعة السعودية لصالح البنك المركزي اليمني.

وبحسب تحذيرات المسؤول اليمني التي نشرها على فيسبوك فإنه بسبب حالة الطوارئ بالكثير من البلدان والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، أصبح وضع المغتربين اليمنيين أيضا كارثيا وسينعكس الوضع عليهم وعلى أسرهم في اليمن والتي تعتمد عليهم كمصدر دخل وحيد.

ويضيف غالب "تحويلات المغتربين ستهبط إن لم تنقطع كليا، وهي التي تمثل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة بما يقارب ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار أميركي سنويا".