مقرها الإمارات.. مخاوف من عجز "إن إم سي" للرعاية الصحية عن سداد قروض بملياري دولار
تتخوف مصارف خليجية -لا سيما في الإمارات- من احتمال عجز مجموعة "إن إم سي" (NMC) للرعاية الصحية عن سداد قروض بقيمة تزيد على ملياري دولار، نتيجة تعثر أوضاعها المالية.
وتواجه هذه المجموعة أزمة قد تمتد آثارها إلى القطاع المصرفي الإماراتي، مع اتضاح حجم القروض التي حصلت عليها هذه المجموعة، ومقرها الإمارات.
ويعد بنك أبو ظبي التجاري أكبر المقرضين، بمبلغ يناهز مليار دولار، وهو ما جعله يطلب وضع مجموعة إن إم سي تحت الحراسة القضائية.
ومن المقرر أن يبدأ القضاء البريطاني غدا الخميس النظر في هذا الطلب، الذي رفضته المجموعة.
أهم الأخبار
- كورونا.. الصين ترفع الإغلاق عن ووهان وإجراءات بمصر وأردوغان يستعرض إمكانيات مواجهة الوباء
- لم نكن جاهزين.. رئيس وزراء إيطاليا يتحدث للجزيرة عن كورونا وأوروبا والخطوات التالية
- السياسات الخارجية لولي العهد السعودي.. تحالفات مضطربة ورؤى قاصرة
- مواجهة كورونا.. منظمة الصحة تحذر من تخفيف الإجراءات والأوروبيون يفشلون في وضع خطة مالية
- كورونا ومشكلة الفتوى بشأن الأحق بالعلاج عند التزاحم