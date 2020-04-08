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مقرها الإمارات.. مخاوف من عجز "إن إم سي" للرعاية الصحية عن سداد قروض بملياري دولار

ببب
ببب

تتخوف مصارف خليجية -لا سيما في الإمارات- من احتمال عجز مجموعة "إن إم سي" (NMC) للرعاية الصحية عن سداد قروض بقيمة تزيد على ملياري دولار، نتيجة تعثر أوضاعها المالية.

وتواجه هذه المجموعة أزمة قد تمتد آثارها إلى القطاع المصرفي الإماراتي، مع اتضاح حجم القروض التي حصلت عليها هذه المجموعة، ومقرها الإمارات.

ويعد بنك أبو ظبي التجاري أكبر المقرضين، بمبلغ يناهز مليار دولار، وهو ما جعله يطلب وضع مجموعة إن إم سي تحت الحراسة القضائية.

ومن المقرر أن يبدأ القضاء البريطاني غدا الخميس النظر في هذا الطلب، الذي رفضته المجموعة.

المصدر : الجزيرة
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