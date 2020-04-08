مع أزمة كورونا.. انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 40 مليار دولار
تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس/آذار الماضي على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية لضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، إن "إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس/آذار 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليارا في فبراير/شباط 2020".
وأعلن البنك المركزي استخدامه حوالي 5.4 مليارات دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وجاء في بيان البنك أن التراجع يأتي بعد ضربة غير مسبوقة للأسواق المالية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، مما أسفر عن أشد نزوح لاستثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.
ورغم التراجع قال البنك إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قادرة على تغطية الواردات لمدة ثمانية أشهر ومكنت البلاد من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون.
وتتألف احتياطات النقد الأجنبي لمصر من عملات دولية، تتمثل في الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
- جنوب أفريقيا تعاقب وزيرة.. أميركا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا والحياة تعود إلى ووهان
- كورونا.. السعودية تتوقع 200 ألف إصابة وتفرض حظرا شاملا بالعاصمة والمدن الكبرى
- كورونا ومشكلة الفتوى بشأن الأحق بالعلاج عند التزاحم
- الموت جوعا أو بكورونا.. معاناة ملايين الأفارقة تتفاقم
- هل يمكن تطبيق "مناعة القطيع" بالدول العربية للتصدي لجائحة كورونا؟