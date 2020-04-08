البث الحي
ابحث

مع أزمة كورونا.. انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 40 مليار دولار

البنك المركزي المصري: احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قادرة على تغطية الواردات لمدة ثمانية أشهر (رويترز)
البنك المركزي المصري: احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قادرة على تغطية الواردات لمدة ثمانية أشهر (رويترز)

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس/آذار الماضي على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية لضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، إن "إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس/آذار 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليارا في فبراير/شباط 2020".

وأعلن البنك المركزي استخدامه حوالي 5.4 مليارات دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وجاء في بيان البنك أن التراجع يأتي بعد ضربة غير مسبوقة للأسواق المالية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، مما أسفر عن أشد نزوح لاستثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.

ورغم التراجع قال البنك إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قادرة على تغطية الواردات لمدة ثمانية أشهر ومكنت البلاد من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون.

وتتألف احتياطات النقد الأجنبي لمصر من عملات دولية، تتمثل في الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
موقع فرنسي يتساءل: هل سيتجاوز السيسي أزمة فيروس كورونا وهزات الاقتصاد؟
كورونا يقلب حسابات مصر الاقتصادية.. هل تدفع ثمن رهن الاقتصاد للتمويل والديون الخارجية؟
ملايين المتضررين من كورونا.. هل تدفع الحكومة المصرية ثمن تأميم العمل الأهلي؟
ستراتفور: مصر.. تراجع اقتصادي بسبب كورونا ينذر بزعزعة نظام السيسي
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
مسؤول يمني: اقتصادنا في وضع كارثي ومقبلون على مجاعة
بسبب كورونا.. عمال العالم يواجهون أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية
بسبب كورونا.. مجلس إدارة شركة كويتية يتخلى عن مكافأة مالية بأكثر من 640 ألف دولار
لهذه الأسباب.. توقعات بفشل اجتماع أوبك بلس