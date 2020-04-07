بسبب كورونا.. مجلس إدارة شركة كويتية يتخلى عن مكافأة مالية بأكثر من 640 ألف دولار

الجزيرة نت-الكويت

على وقع التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي خطوة تكاد تكون نادرة خلال الأيام والأوضاع العادية؛ تنازل أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الكويتية المدرجة في البورصة عن المكافأة السنوية المخصصة لهم.

وفي التفاصيل، أعلنت شركة هيومن سوفت القابضة الكويتية -في بيان تم نشره على موقع البورصة الكويتية الإلكتروني أمس الاثنين- أن أعضاء مجلس إدارتها قرروا التخلي عن مبلغ تصل قيمته الإجمالية إلى مئتي ألف دينار كويتي (أي أكثر من 640 ألف دولار)، كان مكافأة لهم نظير أعمالهم وخدماتهم المقدمة للشركة عن العام الماضي 2019.

ولفتت هيومن سوفت -في البيان نفسه- إلى أن خطوة أعضاء مجلس إدارتها جاءت "من منطلق حس المسؤولية والتعاضد تجاه الشركة والمساهمين والعملاء، في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدتها جائحة فيروس كورونا، والآثار التي ترتبت على الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة هذا الوباء".

وحسب البيان، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشركة خمسة، ونصيب كل واحد منهم من المكافأة السنوية الإجمالية المقررة يبلغ أربعين ألف دينار (أكثر من 128 ألف دولار).

وتُقرّ -غالبا- الجمعيات العمومية السنوية للشركات المدرجة، وتحديدا تلك التي حققت أرباحا خلال العام المنصرم؛ بندا خاصا يتعلق بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عبارة عن مبلغ نقدي لا يكون محددا سابقا، وهذه المكافأة تختلف عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء الأعضاء.

وتعمل شركة هيومن سوفت في مجال التعليم والتدريب الأكاديمي، حيث تمتلك عدة مدارس ومراكز تدريب، إضافة إلى جامعتي الشرق الأوسط الأميركية (AUM)، وكلية الشرق الأوسط الأميركية (ACM) في الكويت، اللتين تعدان من أكبر الجامعات الخاصة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء.

ولكن مع اتخاذ السلطات الكويتية قبل نحو شهر تقريبا سلسلة تدابير وإجراءات، من ضمنها تعليق الأنشطة الدراسية حتى مطلع أغسطس/آب المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ أعلنت "هيومن سوفت" تعطيل أعمال المدارس والمراكز التدريبية والجامعات التابعة لها، قائلة إن "هذا الأمر سيرتب آثارا مالية على إيرادات الشركة لعام 2020".

تجدر الإشارة إلى أن "هيومن سوفت" حققت أرباحا بلغت قيمتها نحو 36 مليون دينار (أكثر من 115 مليون دولار) بنهاية عام 2019، محققة نموا نسبته 14%، مقارنة مع أرباحها المحققة بنهاية عام 2018، حيث بلغت نحو 31.5 مليون دينار (نحو 101 مليون دولار).