ربع شركات العالم مهددة بالإفلاس بسبب كورونا.. فماذا عن الدول؟

توقعت دراسة لشركة "كوفاس" الألمانية لتأمين القروض ارتفاعا كبيرا في عدد الشركات المفلسة في ألمانيا جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء في مدينة ماينتس الألمانية، أنه يُتوقع أن يزيد عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها هذا العام بنسبة 11%.

وكان خبراء قد توقعوا في يناير/كانون الثاني الماضي ارتفاعا في عدد الشركات المفلسة في ألمانيا هذا العام بنسبة 2% فقط.

وعلى المستوى العالمي، تتوقع الدراسة ارتفاعا في عدد الشركات المفلسة بنسبة 25%. كما تتوقع "كوفاس" أن تسجل الولايات المتحدة أعلى عدد في الشركات المفلسة بارتفاع تبلغ نسبته 39% خلال هذا العام، وزيادة قدرها الثلث في بريطانيا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الدراسة إن هذا الحجم من الإفلاس هو الأكبر منذ العام 2009، أي في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

عواقب ملموسة

بحسب الدراسة، فإن عواقب الأزمة ستكون ملموسة على نحو فوق المتوسط في الدول الناشئة، حيث يمثل الانخفاض المستمر في أسعار النفط مشكلة بالنسبة لها، إلى جانب تراجع التبادل التجاري.

وأشار خبراء شركة "كوفاس" إلى أن التدفق النقدي القادم من الدول الصاعدة، زاد بقوة في الفترة الأخيرة.