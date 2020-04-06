تضاف لخطة إنقاذها.. طيران الإمارات تجري محادثات لجمع مليارات الدولارات

كشف تقرير إخباري اليوم الاثنين أن شركة "طيران الإمارات" تجري محادثات لجمع مليارات الدولارات من القروض، لتضاف إلى خطة الإنقاذ التي أعلنتها إمارة دبي لأكبر شركة طيران في العالم

لرحلات المسافات الطويلة، وذلك بعدما تسبب فيروس كورونا في تعطيل حركة الطيران.



ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركة الطيران تتواصل مع مصارف محلية ودولية بشأن التمويل الذي سيضاف إلى المساعدات المالية الحكومية، التي لم يكشف عن قيمتها.



وأوضحت المصادر أن من بين الخيارات التي يجري بحثها القروض الثنائية، حيث تكون تكلفتها أقل ويمكن الاتفاق عليها بسرعة وتكون بأقساط أقل بالمقارنة بالقروض المجمعة.

ولفتت المصادر إلى أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن الاقتراض. وتشغل "طيران الإمارات" في المتوسط أكثر من 500 رحلة في اليوم.



وكانت حكومة دبي أعلنت الأسبوع الماضي التزامها بالدعم الكامل لطيران الإمارات، من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة، للتغلب على الظروف الاستثنائية جراء التأثر من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من مارس/آذار الماضي قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم إن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط لإعانتها على مواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد إلى أن الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، كما أن هناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

وقال مصدران مطلعان إن طيران الإمارات تعتزم استئناف عملياتها على مراحل بدءا من أول مايو/أيار، وذلك بعد أن علقت رحلات الركاب في مارس/آذار الماضي.

وأوقفت الإمارات العربية المتحدة الرحلات الجوية للركاب لأسبوعين حتى الثامن من أبريل/نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن بعض الناقلات تسير رحلات للأجانب.