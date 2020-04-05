ثلاثة سيناريوهات لمواجهة كورونا.. مآلات اقتصادية مقلقة فماذا عن العرب؟

* سيد أحمد أبوه

واجهت البشرية في مفاصل من تاريخها أوبئة بعضها أكثر فتكا من فيروس كورونا وتمكنت في نهاية المطاف من صدها، وبمجرد أن يتمكن العالم من محاصرة فيروس كورونا المستجدة (كوفيد-19) والقضاء عليه، وبعد استعراض الثمن البشري الباهظ سيفتح الطريق واسعا أمام جرد التكلفة المالية لهذا الوباء.

إن المتتبع لقرارات البلدان الغنية في إطار حملتها ضد كورونا لا بد وأن يدرك أن أمرا جللا ينتظر النظام الاقتصادي العالمي، وأن أسس النظام المالي الدولي قد تزعزعت بشكل كبير.

فلقد عبأت الدول الصناعية وسائل مالية ضخمة في إطار جهودها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا والتصدي له، وهي وسائل تعددت بتعدد آليات التدخل في كل بلد وأوجه صرف المبالغ (دعم المنظومة الصحية، دعم مختبرات الأبحاث عساها تطور لقاحا وقائيا أو علاجا للإصابة بالفيروس، توفير وسائل الوقاية، التكفل بعلاج المصابين، التكفل بمصاريف الحجر الصحي، تعويض المصانع والشركات والمؤسسات عن خسائرها جراء وقف العمل والانتاج، تعويض شركات الخدمات والفاعلين السياحيين والتكفل بخسائر السلاسل الإنتاجية).

وفيما يتعلق بالأثر على النمو، تنشغل حاليا مختلف هيئات البرمجة الاقتصادية محلية كانت أو دولية بتقييم آثار هذا الوباء على النمو الاقتصادي.

وستتم في أقرب الآجال مراجعة معدلات النمو المتوقعة لسنة 2020 على أساس تحيين للفرضيات بإدخال أثر المتغيرات الجديدة الناتجة عن تسيير أزمة مواجهة الوباء.

وهكذا وعلى أساس فرضية تمكن الصين من محاصرة الفيروس وعدم تسجيل حالات وبائية في بقية بلدان العالم المصنع (فرضية لم تعد قائمة) فقد قلصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نهاية فبراير/شباط توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2020 من 2.9% إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ سنة 2009.

أما الحالة الوبائية، فقد ظهر أنها خرجت عن السيطرة أو تكاد. فقد تمت مراجعة هذا المعدل لسنة 2020 ليصل 1.5% وهو ما يعني نسف سنوات من الرخاء.

أهم سيناريوهات أزمة كورونا

تتفاوت السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة بحسب انتشار المرض والمتغيرات والتأثيرات المصاحبة له.

وتتوقع أكثر السيناريوهات تفاؤلا -بالسيطرة على الفيروس في الشهور الثلاثة القادمة، وبالوتيرة الحالية لانتشار الفيروس- ضياع 25 مليون فرصة عمل عبر العالم، وستدفعنا كل تلك المدخلات السابقة إلى اكتشاف ولو بعد حين أن أزمة الكساد لسنة 1929 لم تكن سوى نزهة.

السيناريو الأول: عدم السيطرة على الفيروس في أفق ثلاثة أشهر بكل أنحاء العالم

تعني احتمالية هذا السيناريو مواصلة حصد الفيروس للآلاف من الأرواح البشرية ومواصلة تعبئة موارد مالية إضافية لإسناد المنظومة الصحية وهو ما يعني تأجيل المشاريع الاستثمارية وتحييد مشاركتها في توفير الثروة وفرص العمل.

فلن تساعد التقلبات بأسواق الأسهم وظهور "نرفزة" في ضوابط مؤشراتها على عافية المنظومة المالية، وستقاتل الولايات المتحدة لآخر رمق دفاعا عن الدولار ولكن ليس متوقعا أن تقاتل بنفس البسالة للحد من التضخم (عدو البشرية المقبل بعد السيطرة على كورونا).

كما ستجد المصارف حول العالم نفسها عاجزة عن توفير السيولة، ولن يكون بمقدور المصارف المركزية إنقاذها إلا بقرارات كارثية على التضخم حين يتم اللجوء لطباعة العملة دون مقابلات إنتاجية.

ولن يكون العالم بخير حين تهتز ثقة المودعين بالمصارف، ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد طالبت منظمة الطيران المدني الدولي بمئتي مليار دولار تعويضا أوليا لشركات الطيران عن خسائرها جراء حظر الرحلات التجارية حتى الآن، ولم يتم بعد جرد فاتورة القطاع السياحي ولا خلاف على أنه كان من أكبر المتضررين.

وستعيش البلدان النامية في أفريقيا، وبعض بلدان آسيا وأميركا اللاتينية، ظروفا قاسية ومجاعات نتيجة استنزاف أرصدتها من العملات الصعبة بفعل الارتفاع الصاروخي لأسعار السلع الغذائية المستوردة، وانهيار الطلب العالمي على صادراتها من المواد الأولية، ينضاف ذلك للأعداد الهائلة المتوقعة من ضحايا وباء كورونا.