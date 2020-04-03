كيف أثر انخفاض أسعار النفط على رؤية محمد بن سلمان 2030؟

تهدد حرب النفط بين موسكو والرياض الرؤية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية "رؤية 2030"، وفي الواقع لم تؤد خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي إلى النتائج المتوقعة. ويعاني الاقتصاد السعودي حاليا من خسائر كبيرة نتيجة تراجع أسعار المواد الخام. ومن المحتمل أن تكون محاولات الرياض لإنهاء الحرب في اليمن ذات أهداف اقتصادية بالأساس.

وفي تقرير نشره موقع "نيوز. ري" الروسي، أكد إيغور يانفاريف أن القيادة السعودية تحاول تقديم لعبة تخفيض أسعار النفط على أنها مفيدة بالنسبة إليهم.

إيجاد مصادر دخل بديلة

على الرغم من المناقشات في المملكة السعودية بشأن الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة ذات قيمة مضافة غير مرتبطة بإنتاج النفط، فإن صادرات النفط تمثل حوالي 80% من دخل المملكة، في وقت تسعى فيه "رؤية 2030" إلى إخراج السعودية من وضعية الاعتماد التام على صادرات النفط من خلال إعادة استثمار الثروة النفطية في الصناعات المستدامة. وينقل الكاتب عن الخبيرة البارزة في شؤون الشرق الأوسط في "أكسفورد أناليتيكا" لورا جيمس قولها إن البرنامج الإستراتيجي السعودي "رؤية 2030" يتخلف عن معظم أهدافه المتعلقة بعام 2020. ويعتبر جمع الأموال لإعادة الاستثمار حجر الزاوية في هذه الإتراتيجية -بحسب الكاتب- لكن تم تقويض هذه الخطط نتيجة الهجمات على مصافي شركة أرامكو السعودية العام الماضي. وعلى هذا الأساس، تم تذكير المستثمرين بالمخاطر الجيوسياسية التي تهدد وجود أرامكو بالكامل.

صادرات النفط تمثل 80% من دخل المملكة العربية السعودية (رويترز)

وذكر الكاتب أن ولي العهد السعودي ضغط على المواطنين السعوديين الأثرياء لشراء أصول شركة أرامكو في إطار الاكتتاب العام الأولي، في وقت قدرت فيه القيمة السوقية لعملاق الطاقة بنحو 1.7 تريليون دولار، وهي أقل من قيمة تريليوني دولار المخطط لها، وفي الوقت الراهن لا تستفيد أسهم الشركة من حرب الطاقة الحالية.