توقعات بتراجع أرباح بنك أبو ظبي التجاري نحو مليار دولار

يتجه بنك أبو ظبي للتجارة إلى تسجيل تراجع في صافي أرباحه هذا العام بنحو مليار دولار -ما يمثل أكثر من 82% من أرباحه المتوقعة- وذلك بسبب تأثره بوضعية أكبر مؤسسة خاصة للرعاية في الإمارات.

وذكر موقع بلومبيرغ أن تراجع صافي ربح بنك أبو ظبي التجاري يعود إلى انكشافه على ديون لمجموعة "إن إم سي" (NMC) للرعاية الصحية المتعثرة.

ويبلغ حجم ديون المجموعة للبنك الإماراتي نحو مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي أصول البنك.

وتزايد حجم الديون المعروفة لشركة "إن إم سي" بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى 6.6 مليارات دولار، وجاء ذلك بعد الكشف عن قروض لم يتم الكشف عنها لمجلس الإدارة.