توقعات بتراجع أرباح بنك أبو ظبي التجاري نحو مليار دولار
يتجه بنك أبو ظبي للتجارة إلى تسجيل تراجع في صافي أرباحه هذا العام بنحو مليار دولار -ما يمثل أكثر من 82% من أرباحه المتوقعة- وذلك بسبب تأثره بوضعية أكبر مؤسسة خاصة للرعاية في الإمارات.
وذكر موقع بلومبيرغ أن تراجع صافي ربح بنك أبو ظبي التجاري يعود إلى انكشافه على ديون لمجموعة "إن إم سي" (NMC) للرعاية الصحية المتعثرة.
ويبلغ حجم ديون المجموعة للبنك الإماراتي نحو مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي أصول البنك.
وتزايد حجم الديون المعروفة لشركة "إن إم سي" بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى 6.6 مليارات دولار، وجاء ذلك بعد الكشف عن قروض لم يتم الكشف عنها لمجلس الإدارة.
وتم الوصول إلى أدلة على احتيال وديون تم استخدامها لأغراض غير معروفة، وهو ما عجل في استقالة الرئيس المالي للشركة ورئيس مجلس إدارتها.
وتسببت الأزمة في الشركة التي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي، في تعليق أسهمها منذ فبراير/شباط الماضي، وتمت إزالتها من مؤشر المملكة المتحدة القياسي.
وكانت أسهم بنك أبو ظبي التجاري قد انخفضت يوم الأربعاء الماضي بنسبة 5%، وبلغ حجم خسائره السوقية 44% منذ بداية هذا العام.