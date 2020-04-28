رويترز: المركزي الإماراتي يجمّد حسابات مؤسس "أن أم سي هيلث" المتعثرة

أصدر بنك الإمارات المركزي تعليمات إلى البنوك بتجميد حسابات رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي مؤسس مجموعة "أن أم سي هيلث" المتعثرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية أن التعليمات تشمل كذلك تجميد حسابات أفراد من عائلة شيتي ومساهمين آخرين في المجموعة، من بينهم رئيس شركة ترافيلكس البريطانية لتحويل الأموال خليفة المهيري.

ورد متحدث باسم شيتي وشركته القابضة "بي آر فينشرز" على قرار المركزي الإماراتي بأنه يضع شركات شيتي وموظفيها وقدرتهم على العمل في خطر شديد نظرا إلى مشكلة الصحة العامة بسبب وباء كورونا.

وكانت "أن أم سي"، التي أسسها شيتي في منتصف السبعينيات وأصبحت أضخم مقدم لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، قد وُضعت قيد الوصاية الإدارية هذا الشهر.

وقالت شركة "أن أم سي هيلث" المتعثرة أمس الاثنين إنها طلبت إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين.

وعُلق تداول أسهم الشركة قبل شهرين، وخضعت لوصاية إدارية الشهر الجاري بناء على طلب تقدم به واحد من أكبر مقرضيها، وهو بنك أبو ظبي التجاري.

وجرى وقف تداول أسهم الشركة بعد انخفاض قيمتها بأكثر من النصف منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما شككت شركة مادي ووترز للاستشارات في تقاريرها المالية.

وتواجه الشركة مشاكل خاصة بحيازات كبار المساهمين فيها، وقال بنك أبو ظبي التجاري هذا الشهر إنه تقدم بشكوى جزائية في أبو ظبي بحق عدد من الأفراد -لم يحددهم- على صلة بالشركة. ويجري مقرضو الشركة والأوصياء عليها محادثات بشأن الديون المتراكمة عليها.

وفي الأشهر الأخيرة، عدًلت "أن أم سي" -التي تعمل في 19 دولة بينها السعودية- مركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت 2.1 مليار دولار في يونيو/حزيران العام الماضي بعد ظهور شكوك بشأن حجم حيازة شيتي وحيازات مساهمين آخرين.

