متخصصة في تنظيم الحفلات الموسيقية والرياضية.. السعودية تستثمر نصف مليار دولار بشركة أميركية

استحوذ صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية على حصة 5.7% في شركة "لايف نيشن" (Live Nation) الأميركية، وهي شركة تعمل في مجال ترويج وتنظيم المناسبات كالأحداث الرياضية والموسيقية.

وكشف صندوق الاستثمار العام السعودي عن الحصة التي تتألف من 12 مليونا و337 ألفا و569 سهما صباح الاثنين، وذلك وفقا لموقع هوليود روبيرتور.

واستنادا إلى أسعار الأسهم في شركة لايف نيشن فإن قيمة الاستثمار تقدر بمبلغ 500 مليون دولار. وقفز سعر سهم الشركة بأكثر من 2% في الدقائق القليلة الأولى من التداول.

وحاليا، فإن صندوق الاستثمار العام السعودي هو الآن ثالث أكبر مساهم في الشركة.

وقد تضررت شركة لايف نيشن بشكل خاص من وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعليق جميع الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية حول العالم.

وتمت مقاضاة الشركة لأنها ترددت في إرجاع المبالغ الكاملة للعملاء الذين ألغيت الأحداث التي تعاقدوا مع الشركة على تنظيمها أو ترويجها، وذلك على الرغم من أنها قامت منذ ذلك الحين بتعديل قواعد الاسترداد لمعالجة هذه الشكاوى.

وانخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40% من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب وباء كورونا إلى حد كبير.