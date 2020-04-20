كورونا "يخنق" قطاع الصرافة بالكويت.. تحويلات الوافدين تهبط 90%

الجزيرة نت-الكويت

منذ سنوات طويلة اعتادت لاكشمي أن تحول إلى ذويها مبلغا تتراوح قيمته بين عشرين وثلاثين دينارا (64-96 دولارا) شهريا، لكن جائحة كورونا غيرت العادة القديمة للعاملة الهندية.



قبل بدء انتشار الفيروس في الكويت، كانت لاكشمي تعمل يوميا في منزل أو اثنين لتحصل نهاية الشهر نحو 150 دينارا (481 دولارا) تدفع منها أجرة الغرفة التي تتشاركها مع عاملة منزلية أخرى من بني جلدتها، وتشتري ما تحتاجه من لوازم المأكل والمشرب وبطاقة مسبقة الدفع لشحن هاتفها وغيرها من حاجيات ضرورية.

تحاول لاكشمي جاهدة كفكفة دموعها متحدثة للجزيرة نت عن تقطع السبل بها بعد صدور قرار حكومي بمنع العاملات المنزليات -ليس الخادمات الدائمات المقيمات في منازل كفلائهن- اللواتي يتقاضين أجرا باليوم أو الساعة من العمل تحت طائلة الملاحقة القانونية في إطار الإجراءات والتدابير الهادفة إلى مكافحة انتشار كورونا في البلاد.

وبلكنة عربية مكسرة تقول المرأة الهندية التي تدفع أكثر من ثلاثمئة دينار (حوالي 963 دولارا) سنويا لأحد تجار الإقامة لتجديد إقامتها بالكويت عاما تلو الآخر "بابا أنا اليوم ما في شغل (ليس هناك عمل) يبي يعيش (أريد أن أعيش) يبي ياكل ويشرب، بس ما في فلوس، شنو سوي الحين (ماذا أعمل الآن)".

لم تعد هذه العاملة المنهكة من شظف العيش ومرّه ومثلها الآلاف تأبه لتأمين بضعة دنانير كما كانت تفعل دوما من أجل تحويلها إلى أسرتها في بلدها الأم، وإنما بات جل اهتمامها ينصب على كيفية تحصيل قوت يومها.