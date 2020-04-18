10 خطوات لاستثمار أموالك بذكاء وزيادة أرباحك

إذا كنت ممن يهتمون بالاستثمار فإن عليك اكتشاف مفهومه، وما هي الخطوات الدقيقة التي ينبغي عليك اتباعها لتحسین أرباح استثماراتك.



وقالت مجلة "أثلو فاثیلامینتي" الإسبانیة إن عملیة الاستثمار قائمة فقط على توفیر المال، مما یعني أنك لن تضطر للحصول على وظیفة ثانیة، ولن تحتاج إلى العمل لساعات إضافیة لزیادة دخلك المحتمل.



ویمكنك الاستثمار عن طریق الأسهم والسندات والصنادیق المشتركة أو العقارات، ولا یتطلب الاستثمار في البدایة الكثیر من المال.



رتب أموالك

من الضروري التثبت من أموالك قبل الاستثمار، وإلى جانب تكلفة المعیشة قد تتأثر قدرتك على الاستثمار بعملیة الدفع عن طریق أرصدة بطاقات الائتمان والقروض المستحقة، لكن في كل الأحوال لا تحتاج إلى الكثیر من المال لبدء الاستثمار، وإنما من المهم أن تعرف المبلغ الإجمالي الذي عليك توفيره.



تعلم الأساسیات

وعلى الرغم من أنه لیس ضروریا معرفة أبجدیات الاستثمارات فإنه من المستحسن معرفة المصطلحات الأساسیة التي یمكنك من خلالها اتخاذ أفضل القرارات، قد تكون نتائج الاستثمار المتسرع ضارة وتؤدي إلى خسارة أموالك أو مدخراتك.



ابدأ أولا بفهم معاملات الأسهم والسندات وصنادیق الاستثمار، وأین تكمن الاختلافات بینها، كما أن التعرف على النظریات المالیة -مثل تحسین أداء المحفظة الاستثماریة والتنویع وكفاءة السوق، بالإضافة إلى قراءة الكتب والبرامج التعلیمیة- هي نقاط بدایة رائعة.

من الضروري التثبت من أموالك قبل الاستثمار (غيتي)

حدد الأهداف

بعد معرفة میزانیتك وفهم أساسیات التمویل حان الوقت لتحدید أهدافك الاستثماریة، ومن الواضح أن جمیع المستثمرین یحاولون كسب المال، لكن الفرق بینهم قائم على تنوع خلفیاتهم واختلاف احتیاجاتهم، وعند تحدید هدفك ستتمكن من فهم وسیلة الاستثمار الأنسب لك، فعلى سبیل المثال: إذا كنت تتطلع إلى الادخار للتقاعد فربما یكون الشيء الأكثر منطقیة هو استخدام حساب توفیر مؤجل الضریبة.



حدد مدى تحمل المخاطر

ینبغي علیك معرفة مقدار المخاطرة التي ستواجهها قبل تحدید الاستثمارات المناسبة لك، تقدم الاستثمارات عالیة المخاطر أرباحا أعلى، في حین أن الاستثمارات منخفضة المخاطر تقدم معدل أرباح منخفضا، وفي سیناریو مثالي، یكون هدف أي مستثمر هو الحصول على محفظة استثماریة ذات عائد مرتفع بأقل مخاطر ممكنة، وسیختلف تحملك للمخاطر بناء على عمرك ومتطلبات الدخل الأهداف المالیة التي ترید تحقیقها.



ابحث عن أسلوب استثمارك

أوضحت المجلة أنه بعد معرفة مدى تحملك للمخاطر وأهدافك حان الوقت لتحدید أسلوبك الاستثماري، وإذا كنت تخوض تجربة الاستثمار للمرة الأولى فقد ترى أن أهدافك ومدى تحملك للمخاطر لا یتطابقان، فعلى سبیل المثال إذا كنت تبحث عن الأمان فمن الأفضل اتباع نهج أكثر تحفظا للاستثمار. أما إذا كنت مستثمرا شرسا للغایة فالأكید أنك ستستثمر بین 80 و100٪ من أموالك في الأسهم.

تعرف على التكالیف

إذا كنت تعرف تكالیف الاستثمار فستتمكن من اكتشاف الأسباب التي یمكن أن تقلل عوائد استثمارك. وغالبا ما یفرض سماسرة الأسهم عمولات، لذلك بالنسبة للمستثمرین الذین یبدؤون باستثمار بسيط يكون وسیط الخصم عادة هو الخیار الأفضل لأن العمولة التي سیتقاضاها تكون ضئیلة، ولكن إذا كنت ستستثمر عن طریق صنادیق استثمار مشتركة فتذكر أنها تفرض بدورها رسوما إداریة. عليك معرفة مقدار المخاطرة التي ستواجهها قبل تحديد الاستثمارات المناسبة لك (غيتي)

ابحث عن وسیط أو مستشار

نوع المستشار الذي تحتاجه یعتمد بالأساس على مقدار الوقت الذي قررت تكریسه لاستثماراتك وتحملك للمخاطر، ومن ناحیة أخرى، إن أسالیب العثور على مستشار بسیطة للغایة، فبمجرد إجراء بحث سریع عن الشركة ستجد معلومات قیمة عن سمعتها ونتائجها.



اختر استثماراتك

حان الوقت لتحدید أي الاستثمارات ستكون جزءا من محفظتك الاستثماریة، وإذا كان أسلوبك الاستثماري محافظا فستتكون محفظتك في الأغلب من الأوراق المالیة منخفضة المخاطر (سندات الخزانة وصناديق سوق المال) التي تدر دخلا، وإذا كنت لا ترید أسهما أو سندات فردیة فإنه یمكنك اختیار الصنادیق المشتركة أو الصنادیق المدرجة.