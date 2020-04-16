البث الحي
ابحث

دول الخليج تعتزم إنشاء شبكة أمن غذائي لمواجهة آثار فيروس كورونا

الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي كلفت بدراسة المقترح الكويتي فنيا (مواقع التواصل)
الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي كلفت بدراسة المقترح الكويتي فنيا (مواقع التواصل)

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي خليجية متكاملة موحدة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة.

وجرى اتخاذ القرار بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بالدول الخليجية، من أجل التصدي لتداعيات وآثار وباء كورونا.

وقرر الوزراء تكلیف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بین دول المجلس، وتشكیل فریق عمل یتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس، یجتمع دوریا لرصد المستجدات المرتبطة بانسیابیة السلع بین دول المجلس، والعمل على حل المشاكل التي قد تعیق انتقال السلع في التجارة البینیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضا الآثار الاقتصادية للفيروس على دول الخليج، وأمنها الغذائي، مضيفة أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين دول مجلس التعاون، وإزالة أي عوائق تواجهها.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الربط الكهربائي الخليجي.. أرقام مشجعة تنتظر المزيد
مليار دولار عوائد متوقعة لتجارة الكهرباء خليجيا
دول نجحت وأخرى تجاهد.. هذا ما تفعله بلدان عربية لتوفير الأمن الغذائي في ظل وباء كورونا
تداعيات كورونا على الاقتصاد العربي.. ما ضرورة الأمن الغذائي العربي؟
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
بالأرقام.. ماذا قدمت الدول العربية لرفع عبء الديون عن المواطنين والشركات في أزمة كورونا؟
الحظر الشامل بالسودان.. غلاء بالأسواق وإجراءات للتخفيف عن المواطنين
تداعيات خفض الإنتاج على موسكو.. هل تستفيد روسيا من اتفاق أوبك بلس الجديد؟
هل استأنفت السعودية حرب النفط من جديد؟