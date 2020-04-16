دول الخليج تعتزم إنشاء شبكة أمن غذائي لمواجهة آثار فيروس كورونا

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي خليجية متكاملة موحدة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة.

وجرى اتخاذ القرار بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بالدول الخليجية، من أجل التصدي لتداعيات وآثار وباء كورونا.

وقرر الوزراء تكلیف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بین دول المجلس، وتشكیل فریق عمل یتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس، یجتمع دوریا لرصد المستجدات المرتبطة بانسیابیة السلع بین دول المجلس، والعمل على حل المشاكل التي قد تعیق انتقال السلع في التجارة البینیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضا الآثار الاقتصادية للفيروس على دول الخليج، وأمنها الغذائي، مضيفة أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين دول مجلس التعاون، وإزالة أي عوائق تواجهها.