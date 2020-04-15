أسعار الخام تواصل الهبوط.. وكالة الطاقة: صناعة النفط قد تسجل أسوأ مراحلها تاريخيا

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن صناعة النفط حول العالم قد تسجل أسوأ مراحلها على الإطلاق بسبب حجم تراجع الطلب.



وحذرت الوكالة من أن الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج لن يترك آثارا إيجابية فورية على الأسواق العالمية. يأتي ذلك في وقت سجلت أسعار النفط هبوطا اليوم.



وأبلغ المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول صحفيين خلال مؤتمر اليوم الأربعاء أن ضعف الطلب على الخام وتخمة المعروض الفائضة عن الحاجة وهبوط الأسعار قد تعطي الشهر الجاري لقب أبريل/نيسان الأسود.

وقال بيرول "في غضون سنوات قليلة حين نتطلع إلى ما مضى في 2020 ربما نرى بالفعل أنه كان أسوأ عام في تاريخ أسواق النفط العالمية".

وأضاف "خلال هذا العام المروع فإن الربع الثاني ربما يكون الأسوأ على الإطلاق، خلال ذلك الربع فإن أبريل/نيسان ربما يكون أسوأ شهر- ربما يصبح أبريل/نيسان الأسود في تاريخ صناعة النفط".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوكالة في تقرير إن الطلب العالمي على النفط الخام سيتراجع بمقدار 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول 2020، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وذكرت أن الطلب على النفط الخام سيتراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا خلال الشهر الجاري، مما يعني تراجعا بنسبة 29% من إجمالي الطلب قبل الجائحة، البالغ مئة مليون برميل يوميا.

ونفذت أغلب دول العالم إجراءات وقائية صارمة لمنع تفشي الفيروس، شملت فرض قيود على حركة التنقل الجوي والبري، وتجميد عجلة الاقتصاد في قطاعات عديدة.

ورأى التقرير أن إمدادات تحالف أوبك بلس ستتراجع بمقدار 12 مليون برميل بالمتوسط اعتبارا من مايو/أيار المقبل، مع دخول اتفاق بخفض قياسي للإنتاج حيز التنفيذ.

والأحد الماضي، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف أوبك بلس إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين، ويبدأ تنفيذه مطلع مايو/أيار المقبل.

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هبوط الأسعار

لكن وكالة الطاقة توقعت أن الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج لن يترك آثارا إيجابية فورية على الأسواق العالمية، وستحتاج مزيدا من الوقت لتراجع تخمة المعروض.

وقدرت تراجع إمدادات من جانب منتجين آخرين مستقلين بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا كمتوسط خلال العام الجاري.

وقالت الوكالة "إن التراكم اليومي للنفط الخام في النصف الأول 2020 سيبلغ 12 مليون برميل يوميا، وهو رقم يهدد استقرار سوق النفط العالمية وسيؤخر التعافي في الأسعار".

في الأثناء، تراجعت أسعار النفط 4% صوب 28 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت 1.19 دولار ليصل إلى 28.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 9:40 بالتوقيت العالمي متخليا عن مكاسب حققها في وقت سابق من اليوم.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2% ليبلغ 19.66 دولارا، وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت بأن الخام الأميركي هبط في تعاملات اليوم إلى 19.20 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ العام 2002.

وتهاوت أسعار النفط هذا العام، إذ سجلت أدنى مستوياتها في 18 عاما عند 21.65 دولارا للبرميل يوم 30 مارس/آذار الماضي.