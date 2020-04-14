خسائر بملايين الدولارات.. نصف مليون عامل فلسطيني تضرروا من جائحة كورونا

عوض الرجوب-الخليل

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نحو نصف مليون عامل فلسطيني تضرروا جراء جائحة كورونا، مما يعني تسجيل خسائر بمئات ملايين الدولارات.

وجاء في بيان للجهاز تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن عدة فئات من الأفراد العاملين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين، وهم العمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل، بمعدل أجر يومي 84.7 شيكلا (نحو 24 دولارا).

ووفق الجهاز، فإن هؤلاء يتقاضون 27.2 مليون شيكل يوميا، أي ما يقارب 7.8 ملايين دولار.

أما العمال في إسرائيل والمستعمرات والبالغ عددهم 133,300 فمعدل أجر أحدهم اليومي حوالي 254 شيكلا (73 دولارا)، أي أنهم جميعهم يتقاضون يوميا ما يقارب 10 ملايين دولار.

ويقدر الجهاز عدد العاملين في دولة فلسطين بأكثر من مليون عامل، منهم نحو 210 آلاف عاملين في القطاع الحكومي، و668 ألف عامل في القطاع الخاص، و133 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات، وفق معطيات عام 2019.

وأشار الإحصاء إلى أنه وفق بيانات التعداد العام للمنشآت 2017 فإن 89% من منشآت القطاع الخاص في فلسطين تشغل أقل من خمسة عاملين، مقابل 7.4% تشغل ما بين خمسة وتسعة عمال عمال، مما يعني أن 96% من مؤسسات القطاع الخاص تشغل أقل من عشرة عمال في الاقتصاد الفلسطيني.

وبشأن المنشآت العاملة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب جائحة فيروس كورونا، بين الإحصاء أن إجمالي عدد المنشآت العاملة بلغ نحو 37 ألف منشأة من أصل حوالي 142 ألف منشأة تعمل في فلسطين، وتمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشآت.