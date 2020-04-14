رغم أزمة كورونا.. الخطوط القطرية توقع اتفاق تمويل لشراء سبع طائرات

قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاق تمويل مع بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني بقيمة 850 مليون دولار لشراء سبع طائرات بوينغ من طراز 787-9.



وأوضحت القطرية -في بيان لها- أن اتفاق التمويل "يبرز حجم الثقة التي تضعها السوق المصرفية في الخطوط القطرية، وتسلط الضوء على العلاقة القوية التي تربطها مع بنك ستاندرد تشارترد".



وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر إن الاتفاق الموقع "يعكس الثقة في ظل الأوقات العصيبة" بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم.

ويعد قطاع الطيران والسفر من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة من إغلاق أغلب دول العالم أجواءها لمواجهة انتشار المرض.



وكان الباكر صرح نهاية الشهر الماضي لوكالة رويترز بأن الخطوط القطرية ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.



رحلات مستمرة

والشركة القطرية من شركات الطيران القلائل التي ما تزال تسير جزءا يسيرا من رحلاتها، رغم إغلاق الكثير من مطارات العالم، فقد أوضح رئيسها التنفيذي أن الشركة تلقت طلبات كثيرة من حكومات في أنحاء العالم وسفارات في دول معينة تطلب من الخطوط القطرية ألا توقف الرحلات، بهدف إجلاء مواطني تلك الدول.



يشار إلى أن الخطوط القطرية من أكبر شركات الطيران في العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية وأستراليا.