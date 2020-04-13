إعفاءات ضريبية وتخفيض رسوم وتسهيلات مالية.. مطالب القطاع الخاص الأردني

لم يكن الثلاثيني رائد الشريقي يتوقع أن أزمة انتشار فيروس كورونا في الأردن، وما تبعها من إجراءات حظر للتجوال وإغلاق للمؤسسات الرسمية والخاصة، ستؤدي به للفصل من عمله، بعدما اشتغل محاسبا في شركة لأكثر من سبعة أعوام.

أمام هذا الوضع، يقول رائد للجزيرة نت اضطررت للعمل بائع خبز في أحد المخابز بمخيم جرش، بعد إنهاء خدماتي بسبب إغلاق الشركة، وبعدما كنت أحصل على راتب 600 دينار شهريا (850 دولارا)، أصبحت أتقاضى 250 دينارا (350 دولارا) مع ربطة خبز أعيل بها عائلة من ستة أفراد.

ووفق نتائج استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن نحو 67% من أصحاب العمل يفكرون في الاستغناء عن خدمات عاملين لديهم إذا استمرت إجراءات الحظر والإغلاق، و44% من العاملين في القطاع الخاص لم يتسلموا رواتبهم عن مارس/آذار.

تراجع الإيرادات

هذه الأزمة الاقتصادية تنسحب على مختلف القطاعات، سواء المشاريع الاقتصادية الكبرى أو المؤسسات والشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة.

وزارة المالية الأردنية تتحدث عن أزمة اقتصادية طويلة الأمد، ستمتد تداعيتها للعامين القادمين، فهناك قروض داخلية وخارجية استحق سدادها، وفاتورة رواتب شهرية للقطاع العام والعسكري والمتقاعدين، وهنا فاتورة طبية بسبب الكورونا زادت من أزمة الاقتصاد الأردني ومديونيته.

ورغم ذلك، قامت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني بجملة إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية، وضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ مليار و50 مليون دينار (1.48 مليار دولار)، مما يخفض أسعار الفائدة المتحصلة على التسهيلات الممنوحة، وغيرها من الإجراءات المحفزة.

ووفق خبراء ومختصين، فإن خسائر الاقتصاد الأردني تتزايد نتيجة وقف الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية، وارتفاع كلف الإنفاق الرسمي، متوقعين أن تصل الخسائر لنحو 700 مليون دينار (مليار دولار) حتى منتصف الشهر الحالي، إضافة للعجز المالي الذي يعاني منه الأردن سابقا، ومديونية بلغت نحو 30 مليار دينار (43 مليار دولار).