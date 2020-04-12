إغاثة المزارعين.. هكذا أنقذت حملة "إحنا معكم" أجبان الفلسطينيين

عاطف دغلس-الأغوار الشمالية



بعين الألم والمعاناة كان محمد طوباسي يرقب حاله وجيرانه الذين ولج عليهم الليل وقد باتوا في همٍّ أصبحوا فيه أصلا بعد أن تكدست أطنان من الأجبان ولم يجدوا سوقا لها وأسعارا تعوضهم بؤسهم وشقاءهم، ووقع كثير منهم فريسة لتجار استغلوا تعطل الأسواق بفعل الإغلاق بالضفة الغربية منعا لتفشي فيروس كورونا.



يصل طوباسي (53 عاما) ليله بنهاره في هذا الوقت من كل عام ويقضي ساعات طويلة وعائلته في تصنيع الجبن المنزلي، فالآن "موسم التخزين" الذي اعتاده الفلسطينيون، وفرصته لبيع إنتاج يبلغ 100 كيلوغرام يوميا وسد احتياجاته، ونحو 400 رأس من الأغنام خاصته تستهلك قرابة نصف طن من الأعلاف يوميا.



لكن سرعان ما تبدد خوف الرجل وقلقه بعد أن طرقت الإغاثة الزراعية بابه في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية عبر حملة "إحنا معكم" التي أطلقتها قبل أيام، لتسويق أجبان المزارعين وإنقاذهم من تغول التجار وبخس الأسعار مستغلين إغلاق الأسواق وحالة الشلل الاقتصادي.



ويقول طوباسي في حديثه للجزيرة نت إن الإغلاق تزامن مع كثافة الإنتاج للأجبان -حيث تعد هذه الفترة "الماسية" من الموسم- وكاد أن يتسبب بـ"كارثة مالية" بعد أن تدنت الأسعار من نحو خمسة دولارات للكيلوغرام الواحد لصالح المزارع لنحو دولارين ونصف الدولار، مضيفا أن "الحملة انتشلتنا من قاع البئر".



ورغم ذلك اضطر طوباسي للبيع ولمرة واحدة بسعر متدن حين تكدست الكميات لديه، بينما وقع عشرات المزارعين في محيطه بالفخ وباعوا كميات كبيرة بأسعار متدنية، قبل أن تعود الأسعار لتتحسن نوعا ما بفعل حملة الإغاثة وإيجاد منافس للتجار زاد الطلب وخفف العبء عن المزارعين.

فترة إغلاق الأسواق في الضفة الغربية تزامنت مع موسم كثافة الإنتاج للأجبان (الجزيرة)

الاحتلال واستغلال التجار

وأعاق الإغلاق حركة التنقل بين القرى والمدن وصعب الوصول إلى المستهلك مباشرة وأدى لخسارة مضاعفة تمثلت في رخص أسعار الأجبان مقابل استمرار استهلاك الأعلاف مرتفعة الأسعار بنفس الوتيرة، مما تسبب بتضاعف خسارة المزارع.



وخربة الرأس الأحمر حيث يقطن المزارع طوباسي أحد عشرات المواقع في الأغوار الفلسطينية التي يستهدفها الاحتلال على الدوام بالهدم والتهجير والتدريب العسكري، فخلال خمس سنوات هدم 500 منشأة زراعية وسكنية، وأخطرت مثلها بالهدم ووقف البناء.



واستجابة لمناشدات المزارعين أطلقت الإغاثة الزراعية حملة "إحنا معكم" لإنقاذهم وتوفير سعر عادل لهم، وانطلقت من مناطق الأغوار الفلسطينية حيث النسبة الكبرى لمربي الماشية، واستهدفت تجمعات الفلسطينيين بمختلف مدن الضفة الغربية وقراها.



ويقول رامي عبية مهندس الإنتاج الحيواني في الإغاثة الزراعية ومنسق الحملة إنهم عملوا كحلقة وصل بين المزارع والمستهلك، وهو ما رفع سعر الكيلوغرام الواحد من الجبن لأكثر من أربعة دولارات وارتفع معه حجم الطلب أيضا.



وأظهرت تقديراتهم الأولية -وفق حديثه للجزيرة نت- حاجة السوق إلى طنين من الجبن، لكنهم تفاجؤوا بطلب أكثر من 12 طنا، وفروا أكثر من ثلثها حتى الآن.



وتعتمد آلية الحملة على فحص الوزن والجودة والنقل السريع للأجبان لتصل المستهلك بأفضل أحوالها، ويقول عبية إن هذه الفترة (مارس/آذار وأبريل/نيسان) تصنف بأنها ذروة إنتاج الأجبان بحيث تشمل كمية الحليب خلالها أكثر من 60% من الإنتاج خلال الموسم.



وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن الفلسطينيين يمتلكون نحو 840 ألف رأس من الغنم والماعز تنتج قرابة 170 ألف طن من الحليب سنويا يذهب نصفها لرضاعة المواليد وما يتبقى يستخدم لصناعة الألبان والأجبان أو الشرب المباشر، كما يحوزون 24 ألف رأس من البقر الحلوب تنتج 165 ألف من الحليب سنويا والتي تذهب لتصنيع الجبن واللبن الرائب.



وفي الأغوار الفلسطينية حيث تركزت حملة "إحنا معكم" تنتج 80 ألف رأس من الأغنام يملكها المزارعون هناك 20 طنا من الأجبان يوميا خلال الموسم وفق مدير الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، لكن المعضلة أن 70% من ناتج الثروة الحيوانية هو "مدخلات إنتاج"، بمعنى أنها تذهب نفقات للمواشي من طعام وعلاج.



ومن أصل 280 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) هي مساحة الأراضي الزراعية في الأغوار الفلسطينية، يزرع الفلسطينيون منها 50 ألف دونم فقط، بينما يسيطر المستوطنون وحدهم على 27 ألف دونم.



وأدت إجراءات الاحتلال العنصرية إلى تقليص مساحات الرعي والمناطق المخصصة لزراعة الأعلاف.

الفلسطينيون يمتلكون 24 ألف رأس من البقر الحلوب (الجزيرة)