لأول مرة يعلق لبنان سداد ديونه.. ماذا يعني هذا القرار وما تبعاته؟

وسيم الزهيري-بيروت

قد يكون القرار الذي اتخذه لبنان بشأن سداد سندات الدين الدولية، واحدا من أهم الاستحقاقات التي تشهدها البلاد منذ عقود طويلة. ففي منعطف اقتصادي ومالي، وللمرة الأولى في تاريخه، يعجز لبنان عن تسديد ديونه، إذ تعيش البلاد واقعا ماليا مأزوما تتعدد الروايات وتختلف القراءات حول أسباب الوصول إليه.

فبكلمة موجهة إلى اللبنانيين، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار الجمهورية اللبنانية تعليق تسديد استحقاق الشهر الجاري من سندات الدين "اليوروبوند" والبالغة مليارا ومئتي مليون دولار، وذلك لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني كما قال.

وجاء إعلان دياب بعد قرار اتخذته الحكومة بالإجماع، وأوضح دياب أن بلاده تواجه استحقاقا ماليا كبيرا هذا العام تبلغ قيمته نحو 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها، وتستحق الدفعة الأولى منها في التاسع من مارس/آذار الحالي.

وأوضح أن احتياطات البلاد من العملات الصعبة قد بلغت مستوى حرجا وخطيرا، لافتا إلى أن هذا القرار هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام.

وأضاف دياب أن مجموع الدين العام تخطى تسعين مليار دولار، وأصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده.

وأكد أن الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها عبر خوض مفاوضات منصفة مع الدائنين كافة.