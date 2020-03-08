خسائر بالمليارات.. كورونا يشل القطاعات الإنتاجية في إيطاليا

محمد حمدان-روما

بعد أن باتت إيطاليا ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، أعلنت الكثير من الدول الأجنبية رفضها استقبال الإيطاليين في مطاراتها، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إليها، فضلا عن إلغاء الرحلات الجوية ذهابا وإيابا إليها، والتي أصبحت تكلف مطار مالبينتسا فقط بمدينة ميلانو خسارة تقدر بمئة ألف مسافر يوميا.

هذا فضلا عن الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وقررت إغلاق المدارس والجامعات والملاعب الرياضية وتجميد كافة الأنشطة الثقافية والترفيهية لكرنفال البندقية الأشهر في أوروبا، والرحلات المدرسية التي يبلغ مردودها وحدها -وفقا لتقديرات فدرالية- أكثر من 360 مليون يورو سنويا.

إن الخسائر التي كانت متوقعة من قبل المراقبين في بداية فبراير/شباط الماضي لم تكن سوى قمة جبل جليد، ولا سيما أن تأثير انتشار كورونا بدأ الآن في الظهور بشكل واضح على العديد من القطاعات الإنتاجية في البلاد، وخاصة قطاع السياحة الذي يُشكل ما يقارب 12% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي سنويا.

فقد تجاوز حجم مبيعات هذا القطاع خلال عام 2019 الماضي 146 مليار يورو، ولا سيما أن هذا القطاع الإنتاجي الضخم في البلاد يشمل هياكل إقامة ومرافق سياحية يبلغ عددها حوالي 216 ألفا، في حين يبلغ عدد وكالات السياحة والسفر نحو 12 ألفا.

استنفار أمني أمام مقرات المؤسسات الإيطالية وإجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار الفيروس (مواقع التواصل)

قطاع السياحة يخسر المليارات

مع هذه الأرقام فإن العاملين في قطاع السياحة يرتعدون الآن، ولا سيما أنهم يخشون من تداعيات خطيرة على قطاع السياحة في الجبال البيضاء المكسوة بالثلوج وخلال فترة عيد الفصح بداية أبريل/نيسان المقبل، حين تزدحم المدن الإيطالية التاريخية العريقة بحشود السواح الذين يأتون لزيارتها من كافة أرجاء المعمورة.

وفي هذا السياق، علّقت رئيسة الفدرالية الإيطالية للفنادق باولا شنيدر قائلة: "نتواجد حاليا على حافة الهاوية، بعد إلغاء حوالي 80% من الحجوزات في المدن و95% في الجبال".

وأضافت أن قطاع السياحة في المناطق الجبلية التي يزورها السياح للتزلج وقضاء العطل في أجواء صحية وهادئة، قد انهار تماما، مما دفع الكثير من رجال الأعمال إلى إغلاق فنادقهم لقلة الزوار المحليين والأجانب، خاصة من دول شرق أوروبا التي قررت إخضاع رعاياها العائدين من إيطاليا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ويتوقع الخبراء أن تبلغ قيمة خسارة قطاع السياحة في إيطاليا حوالي عشرة مليارات يورو ما بين مطلع مارس/آذار الجاري إلى 31 مايو/أيار القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت فدرالية القطاع التجاري السياحي الإيطالي أن البلاد ستفقد أكثر من 31.6 مليون سائح في هذه المدة، في ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشي الفيروس.

وقال رئيس الفدرالية لوكا باتانيه "لقد أصبح وضع هذا القطاع مأساويا بكل المقاييس"، منبها إلى أن التهويل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار الفيروس بات أكثر فتكا من الفيروس نفسه.