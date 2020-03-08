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انهيار اتفاق النفط.. البورصة السعودية تهوي وسهم أرامكو دون سعر الطرح للمرة الأولى

البورصة السعودية هوت أكثر من 6% (رويتر)
البورصة السعودية هوت أكثر من 6% (رويتر)

تراجعت أسهم أرامكو السعودية عن سعر طرحها اليوم الأحد للمرة الأولى منذ بدء تداولها في ديسمبر/كانون الأول، وذلك عقب انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة.

وفي الساعة 07:05 بالتوقيت العالمي، سجل سهم أرامكو 31.50 ريالا (8.40 دولارات)، منخفضا 4.85%، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

كان طرح أرامكو في ديسمبر/كانون الأول هو الأضخم في العالم وقدر قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها الأعلى قيمة في العالم.

وافتتح مؤشر السعودية منخفضا 6.3%، ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وفقد سهم مصرف الراجحي 6.6%، كما هبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك البلاد، 7.1%.

كما تهاوت بورصات خليجية أخرى في التعاملات المبكرة اليوم بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا، مما دفع أسعار الخام للانخفاض بشدة.

وهبط مؤشر دبي 7.4%، مسجلا أكبر هبوط خلال اليوم منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

وهوى مؤشر أبو ظبي 6.7%، ليسجل أكبر خسارة خلال اليوم فيما يزيد على خمسة أعوام.

وفي قطر، انخفض المؤشر 3.7%. وخسر مؤشر الكويت 6.8% وكانت أسهم القطاع المالي أكبر الخاسرين.

وانهار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة، بعد أن رفضت موسكو تأييد تخفيضات أكبر للإنتاج لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.

وكانت أوبك تحث على خفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020. 

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 9.4%، وهي أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، لتغلق على 45.27 دولارا للبرميل.

المصدر : الفرنسية,رويترز
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