عند تسوقك من المتاجر.. إليك هذه النصائح المهمة
تعتبر المتاجر ومحلات البقالة أكثر الأماكن التي يتردد إليها الإنسان في العصر الحديث، وذلك بسبب الحاجة المستمرة إلى شراء بعض المواد الغذائية، وبشكل عام، تعتمد صحة الإنسان وبطبيعة الحال ميزانيته على قائمة المنتجات التي يبتاعها.
وفي تقرير نشره موقع "آف بي.ري" الروسي، استعرض مولتون بعض النصائح التي يحتاج المرء إلى اتباعها أثناء التسوق من المتاجر أو محلات البقالة.
شراء المنتجات من المحيط الخارجي للمتاجر
هناك منتجات مختلفة تهيمن على جميع أركان المتاجر، وعادة ما نجد في منتصفه أقساما مخصصة للمنتجات باهظة الثمن، لكنها غير صحية.
في المقابل، عادة ما توجد على طول حافة المجمع الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة غير المعبأة بسعر مناسب، فضلا عن الخبز الطازج من المخابز المحلية، ومنتجات الألبان العضوية.
بناء على ذلك، ينبغي اختيار جميع اللوازم من هناك، وينصح بشراء الصلصات والتوابل فقط من الجزء الأوسط.
شراء الخضروات الموسمية
ينبغي تجنب شراء المنتجات المعلبة التي تحصد صيفا وتعرض للبيع شتاء، فعلى سبيل المثال، من الأفضل شراء الطماطم والفراولة في الصيف واليقطين في فصل الشتاء.
الشراء أثناء التخفيضات
على الرغم من أنه من غير المجدي الإفراط في استخدام مثل هذه الحوافز، فإن ذلك يعمل على تخفيض حجم النفقات اليومية في كثير من الأحيان، مما يساعد في ربح بعض المال.
عادة ما تعرض خصومات كبيرة في سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة، في المقابل، ينبغي التصرف بحكمة، فمن غير المنطقي شراء منتجات لست في حاجة لها بتعلة أنها منخفضة التكلفة.
لا تذهب إلى المتجر وأنت جائع
عند الشعور بالجوع، تصبح تصرفات المرء مفتقرة إلى التعقل والحكمة، وتتحكم بها بدلا من ذلك شهوته إلى الطعام، وفي هذه الحال تزيد الرغبة في شراء مزيد من المنتجات غير الصحية وباهظة التكلفة.
في المقابل، ذهابك إلى المتاجر وأنت ممتلئ المعدة يضمن لك التصرف بعقلانية والتحلي بالهدوء وشراء المنتجات اللازمة فقط.
التقط صورة للثلاجة قبل التسوق
حتى في ظل الاعتماد على قائمة مدروسة، يمكن نسيان بعض الأغراض، وذلك ينطبق بشكل خاص على المنتجات الدائمة التي نادرا ما تستخدم، ولشراء الأغراض الضرورية، ينصح بتصوير الثلاجة والمجمد ومخزن الطعام قبل الذهاب إلى التسوق.
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