عند تسوقك من المتاجر.. إليك هذه النصائح المهمة

تعتبر المتاجر ومحلات البقالة أكثر الأماكن التي يتردد إليها الإنسان في العصر الحديث، وذلك بسبب الحاجة المستمرة إلى شراء بعض المواد الغذائية، وبشكل عام، تعتمد صحة الإنسان وبطبيعة الحال ميزانيته على قائمة المنتجات التي يبتاعها.

وفي تقرير نشره موقع "آف بي.ري" الروسي، استعرض مولتون بعض النصائح التي يحتاج المرء إلى اتباعها أثناء التسوق من المتاجر أو محلات البقالة.

شراء المنتجات من المحيط الخارجي للمتاجر

هناك منتجات مختلفة تهيمن على جميع أركان المتاجر، وعادة ما نجد في منتصفه أقساما مخصصة للمنتجات باهظة الثمن، لكنها غير صحية.

في المقابل، عادة ما توجد على طول حافة المجمع الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة غير المعبأة بسعر مناسب، فضلا عن الخبز الطازج من المخابز المحلية، ومنتجات الألبان العضوية.

بناء على ذلك، ينبغي اختيار جميع اللوازم من هناك، وينصح بشراء الصلصات والتوابل فقط من الجزء الأوسط.

شراء الخضروات الموسمية

ينبغي تجنب شراء المنتجات المعلبة التي تحصد صيفا وتعرض للبيع شتاء، فعلى سبيل المثال، من الأفضل شراء الطماطم والفراولة في الصيف واليقطين في فصل الشتاء.