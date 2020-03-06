7 أفكار تجارية لكسب المال في وقت قصير

هل تريد كسب المال في وقت قصير من خلال بعث مشروعك الخاص؟ في هذه المقالة، سلطت "تيك بيت" الإسبانية الضوء على أفضل الأفكار التي لا تتطلب استثمارا أوليا كبيرا ويمكنك البدء في تنفيذها بسهولة لتحقيق مكاسب مالية.

وأشارت المجلة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بكسب المال فإن هناك بعض الطرق التي يكون فيها توليد الدخل فوريا وأسهل بكثير، في حين قد تستغرق طرق أخرى وقتا أطول لتطويرها.

لذلك، سنخبرك بكيفية كسب المال من خلال تقديم خدماتك وأداء سلسلة من الوظائف التي ستكون التكنولوجيا فيها حليفك الرئيسي، وستتيح لك العمل من منزلك باستخدام جهازك الإلكتروني المفضل.

البيع الإلكتروني

يمكنك الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها موقع أمازون أو إيباي لتسويق المنتجات، أو اختيار موقع إتسي للتجارة الإلكترونية في حال كنت ترغب في بيع منتجات يدوية الصنع.

كما أن هناك العديد من المنصات التي تتيح لك بيع المنتجات المستعملة التي لم تعد ترغب فيها.

عند بيع المنتجات عبر الإنترنت، عليك التحقق من أنها في حالة جيدة، خاصة إذا كانت مستعملة، كي تحصل على آراء وتقييمات جيدة على البوابات الخاصة بك، فضلا عن ضمان ظروف شحن مرضية للمنتجات والحفاظ على اتصال مستمر مع عملائك، وتبديد شكوكهم.