أكثر القطاعات تضررا.. كورونا يدمّر السياحة الإيرانية

الجزيرة نت-طهران يمشي العم حسن في مختلف الاتجاهات أمام المعلم السياحي حافظ شيرازي (جنوب إيران)، بحثا عن سياح يبيعهم أوراقه التفاؤلية (أوراق الطالع). اقترب منا يعرض قصاصاته الورقية، وخلال الشراء كان لا بد من طرح سؤال بديهي عن عدد السياح هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، ليجيبنا فورا "انخفض عدد السياح كثيرا كثيرا". وأضاف أنه لا عمل لديه سوى هذا، وبسبب انخفاض عدد السياح انخفض دخله وتردت أوضاعه الاقتصادية، بعد انتشار فايروس كورونا.

بنبرة تشي بحزن عميق، يقول العم حسن الذي ناهز الستين من عمره "الحمد لله على كل حال، ستمر هذه الظاهرة أيضا"، ليستكمل حديثه بقراءة شعر حافظ شيرازي لنا الذي معناه: إذا لم يَدُر الفلك وفق مرادنا في بعض الأيام، فلا تسأم، فإن دورانه لا يستمر على وتيرة واحدة، فلا تحزن.

العم حسن تراجع دخله وتردت أوضاعه بسبب انخفاض عدد السياح (الجزيرة)

كورونا والسياحة

انتشر فيروس كورونا منذ أيام قليلة في إيران، لتتأثر به قطاعات مختلفة، ولا سيما قطاع السياحة الذي تبلغ عائداته قرابة 12 مليار دولار، بحسب تصريح رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة علي أصغر مونسان في نيسان/أبريل الماضي.

وقد ألغى الكثير من السياح رحلاتهم من إيران وإليها بسبب خوفهم من تفشي الوباء في البلاد، وكذلك أغلقت دول الجوار جمیع حدودها مع إيران، مانعين مواطنيهم من السفر إليها أو مجيء السياح الإيرانيين إلى بلدانهم، خشية انتشار الفيروس.