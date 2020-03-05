السياح يتقلصون في زمن كورونا.. بيت لحم الفلسطينية تعاني الركود

فادي العصا-بيت لحم

يتردد الفلسطيني أبو بشارة في قلي مزيد من الفلافل في مطعمه القريب من كنيسة المهد ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد تذبذب أعداد السياح الزائرين لمدينة المسيحيين المقدسة بسبب فيروس كورونا.

فقد ألغى كثير من المجموعات السياحية حجوزها للمطعم الذي يقدم الطعام الفلسطيني من حمص وفلافل وفول، في مبنى قديم يستشعر فيه زائر المدينة تاريخها العريق.

دول ممنوعة

وقد أعلنت السلطات الفلسطينية عن حظر دخول السياح من تسع دول حول العالم -هي: الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومكاو وسنغافورة وتايلند وهونغ كونغ وإيران وإيطاليا- وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في فلسطين، وأقرت سلسلة من إجراءات السلامة الداخلية بعد الاشتباه بوجود إصابات بالفيروس في بيت لحم.

نديم صاحب محل لبيع التحف القديمة للسياح، لاحظ انخفاض القادمين إلى محله الواقع عند مدخل شارع "مغارة الحليب" في محيط كنيسة المهد. يقول للجزيرة نت إن معدل الزائرين اليومي للمحل كان يصل إلى عشرين مجموعة سياحية، بينما لا يتجاوز عددها اليوم خمس مجموعات، وإذا ما حُظِر دخول السياح نهائيا فإن ذلك يعني توقف العمل بشكل كامل.

وتحدث نديم عن ارتفاع أسعار المشغولات المستوردة التي تشكل قرابة 10% مما يبيعه في محله، نتيجة التعقيم والمرور عبر الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

من جانبه، وضع إلياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية في فلسطين وصاحب أحد فنادق بيت لحم، علبة لتعقيم اليدين عند مدخل فندقه كإجراء احترازي للحماية الأولية من الفيروس.