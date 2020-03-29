رئيس الخطوط القطرية: سنواصل الطيران ما دامت هناك ضرورة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر -في تصريح لرويترز- اليوم الأحد إن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.

وتدخلت عدة دول بالفعل لمساعدة شركات الطيران التي شهدت تبخر الطلب بين عشية وضحاها جراء تفشي فيروس كورونا، مع عرض الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 58 مليار دولار.



وتعد الخطوط القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي لم تتوقف تماما، وتتوقع تسيير 1800 رحلة خلال الأسبوعين المقبلين.



وقال الباكر "تلقينا طلبات كثيرة من حكومات في أنحاء العالم وسفارات في دول معينة تطلب من الخطوط القطرية ألا توقف الرحلات".



وتسيّر شركة الطيران -المملوكة للدولة- رحلات إلى أوروبا وآسيا وأستراليا، لتنقل الركاب الذين تقطعت بهم السبل بسبب فيروس كورونا مع إغلاق العديد من الدول حدودها.



وقال الباكر "سنواصل الطيران ما دامت هناك ضرورة، ولدينا طلبات لنقل أشخاص تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم، شريطة أن يكون المجال الجوي والمطار مفتوحين".



لكنه حذر من أن السيولة تنفد، وأن ما لدى الشركة يكفي لمواصلة النشاط "لفترة قصيرة جدا". وتابع "من المؤكد أن نلجأ للحكومة في النهاية من أجل السيولة".