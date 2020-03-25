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الأكبر بتاريخ أميركا ولمواجهة آثار كورونا.. إدارة ترامب والكونغرس يتفقان على تحفيز بألفي مليار دولار

خطة التحفيز التي طلبتها إدارة ترامب ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة (رويترز)
خطة التحفيز التي طلبتها إدارة ترامب ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة (رويترز)

قال مفاوضون اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مع أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل، للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا.

وسيصوت مجلس الشيوخ على الحزمة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب عليها بعد ذلك بفترة قصيرة.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعد مفاوضات بين مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعدين آخرين كبار لترامب استغرقت أياما "سنقر هذا التشريع في وقت لاحق اليوم".

ومن المتوقع أن تعطي حزمة التحفيز دفعة للاقتصاد بضخ مساعدات هائلة بما في ذلك:

- تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض ومبلغ مماثل كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأميركية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

- كما يتوقع أن تشمل بنود أخرى 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

- 250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة.

- وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الحزمة ستشمل أيضا مئة مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية.

- كما سيتم تخصيص حوالي 150 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية على مكافحة الفيروس.

وليصبح اتفاق التحفيز قانونا ينبغي أن يقره مجلس الشيوخ، حيث يمثل الجمهوريون الأغلبية ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ثم يوقع عليه ترامب.

وكان ترامب دعا صباح أمس الثلاثاء الكونغرس إلى "التحرك فورا"، وكتب في تغريدة "بقدر ما يطول الأمر بقدر ما سيكون من الصعب إعادة إطلاق الاقتصاد وسيعاني عمالنا".

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو مساء الثلاثاء أن "هذه الخطة ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة".

المصدر : الفرنسية,رويترز
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