أويل برايس: حرب أسعار النفط تنقلب على السعودية
ضرر على المدى البعيد
وفقا لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، تحتاج السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط لتبلغ 91 دولارا للبرميل في عام 2020، وذلك حتى تتمكن من موازنة ميزانيتها.
وأضافت مؤسسة فيتش أنه "بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، نقدّر أن هبوط سعر برميل النفط إلى عشر دولارات سيؤثر على العائدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبحسب الكاتب عند الوصول إلى عتبة ثلاثين دولارا للبرميل ( في المتوسط)، ستُستنزف موارد صندوق الثروة السعودي بسرعة، وسيؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي إلى توقف سير عمل الكثير من المشاريع، كما ستزيد معاناة القطاع الخاص غير النفطي، ويشار إلى أن هذا الضرر الناجم عن تراجع الأسعار لن يكون سوى لفترة وجيزة.
يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت في تعاملات الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار فيروس كورونا على حزمة أميركية هائلة للتحفيز الاقتصادي من المنتظر إقرارها.
وهبط خام برنت نحو 1.7% ليصل 26.70 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية، في حين انخفض الخام الأميركي ما يعادل 0.42% ليبلغ 23.9 دولارا.
وهبطت أسعار النفط نحو 45% منذ بداية شهر مارس/آذار الجاري.
وأكدت الكاتبة أن الضرر على المدى الطويل يتمثل في نقص الأموال لتنفيذ المشاريع الخاصة بخطة رؤية 2030 الاقتصادية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وشهدت هذه الخطط تراجعا بالفعل حتى قبل انهيار أسعار النفط بسبب تأخر تدفق المليارات من الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، في إطار خطط بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي وعصر ما بعد النفط.
ونقلت الكاتبة ما جاء على لسان، جان فرانسوا سيزنيك، زميل أول غير مقيم في مجلس الأتلانتك الذي أوضح، "أعتقد أننا بدأنا نرى أن رؤية 2030 لا تسير على ما يرام".
وأكد سيزنيك أن معدل التوتر بين السعوديين ارتفع، حتى بين الموالين الرئيسيين لولي العهد، في الوقت ذاته يحتاج بن سلمان إلى إجبار الروس على التخلي عن التخفيضات والموافقة عليها حتى وإن كان ذلك يضر بصناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
ويبدو أن الروس -تقول الكاتبة- مستعدون جيدا لحرب أسعار النفط، حيث وعدوا بزيادة في إنتاج النفط تصل إلى خمسمئة ألف برميل يوميا، ولم يتوانوا عن التأكيد للسوق أن لديهم موارد كافية لتغطية عجز الميزانية، في حال أضحى سعر النفط بين 25 وثلاثين دولارا للنفط بين ست وعشر سنوات.
انعكاسات سلبية
في الواقع -تقول الكاتبة- ستؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع النشاط الاقتصادي -إلى جانب هبوط أسعار النفط إلى النصف حتى قبل أن تفكك كلا من روسيا والمملكة العربية السعودية اتفاقية أوبك بلس- على عائدات روسيا وميزانيتها.
وصرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، هذا الأسبوع بأن إيرادات روسيا من النفط والغاز ستتراجع بحوالي 39.5 مليار دولار (ثلاثة تريليونات روبل) عما كان مقررا، مضيفا أن موسكو تتوقع الآن حدوث عجز في ميزانيتها.
في المقابل، يدعي بعض المحللين بأن روسيا في وضع قيادي ضريبي ومالي وسياسي أفضل من المملكة العربية السعودية ما سيمكنها من الانتصار في حرب أسعار النفط.
وأفادت الكاتبة بأنه ستكون هناك دون شك انعكاسات اقتصادية سلبية ستطال كلا الجانبين في هذه الحرب، التي ستكون أولى ضحاياها قطاع الصخر الزيتي الأميركي وصناعة النفط الكندية، وقطاع النفط والغاز البحري في المملكة المتحدة.
ويبدو أن اللعبة النفطية التي تدور بين المملكة العربية السعودية وروسيا هي لعبة من سيضعف أولا ويتنازل قبل الآخر عن مواصلة تحدي منافسه.
في المقابل، يبدو جليا أن السعودية أساءت تقدير دفاعاتها المالية واستخفت بتداعيات تفشي فيروس كورونا على قاعدة الطلب العالمية.
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