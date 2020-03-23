تهاوي أسعار النفط يلجئ العراق لوقف خطط التنمية والاقتراض من الخارج

حذر مسؤولون ومشرعون عراقيون من أن بلدهم سيُضطر للتخلي عن معظم مشروعات التنمية والطاقة واللجوء للاقتراض من الخارج لضمان قدرته على دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسديد قيمة واردات الغذاء إذا استمر هبوط أسعار النفط التي تقترب حاليا من مستوى 26 دولارا للبرميل.

وقالوا إن العراق، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي يعتمد على إيرادات النفط في 95% من دخله، من المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي أسعار الخام على خلفية انهيار اتفاق الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

ومن المرجح أن تثير مثل هذه الخطوة مزيدا من المعارضة، حيث يحتج العراقيون منذ شهور ضد نخبة حاكمة يتهمونها بحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل إمدادات الطاقة والمستشفيات اللائقة على الرغم من الثروة النفطية للبلاد.

ويتزامن انهيار أسعار النفط الخام مع أزمة فراغ سياسي في العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء عقب احتجاجات عارمة ضد الفساد، كما يأتي في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية لعام 2020 بسبب الخلافات الداخلية.

6142694270001 9a4b68c4-a76e-4c74-9a27-b170026adc35 3f6bad65-2c27-4797-ad40-f0b1b3b0f21f video

دولة ريعية

وقال الأستاذ في جامعة البصرة للبترول والغاز أنصيف جاسم العبادي، "العراق ليس لديه اقتصاد، نحن دولة ريعية فقط، نبيع النفط ونعيش على عائداته".

ومنذ 2003، يدعو العديد من الشخصيات العراقية إلى تنويع مصادر الدخل ومصادر الثروة، حيث الإمكانية لتطوير الزراعة والصناعة وكذلك السياحة، حسب العبادي، الذي يرى أن القادة في العراق يركزون على الجانب السياسي والصراعات على المناصب ويهملون تطوير وتنويع الاقتصاد.

وأضاف العبادي أن الميزانية العراقية تعتمد على عائدات النفط بنسبة 93% بسعر 56 دولارا للبرميل.

وتابع أن الميزانية العراقية في الواقع ميزانية تشغيلية وجميع التكاليف التي تتضمنها هي تكاليف ثابتة، مثل الأجور والرواتب والمدفوعات الحكومية، وبالتالي، فإن الحكومة ملتزمة بالدفع.

وتقدر الرواتب والأجور والمدفوعات الأخرى بنسبة 77% من الميزانية، لذلك يواجه العراق خطرا كبيرا يحتاج إلى اهتمام ومعالجات.

العراق يعتمد على إيرادات النفط في 95% من دخله (رويترز) الاقتراض

وقال هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الاقتراض من الخارج سيكون السبيل الوحيد لتجنب أزمة مالية ضخمة.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة، إحسان عبد الجبار إن "جزءا من الاقتصاد الوطني سيتأثر بالتأكيد بنقص الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن لدينا بعض الإجراءات التي قد تساعد في تخفيف هذه الأزمة. ومن بين هذه التدابير، سنركز على المشاريع التي ستتعامل مع العملية الإنتاجية. وسننقص المشاريع الخدمية. كما أننا سنحاول الاتفاق مع الشركات العاملة على آلية الدفع. وقد نقوم بتغيير العقود الجديدة للمشاريع. والغرض من هذه التدابير هو تخفيف الضغط على الميزانية العامة".

وسيتعين على العراق تأجيل مشاريع الطاقة الرئيسية، ومنها تطوير حقول النفط وتوسيع التخزين والنقل والبنية التحتية للتصدير وبناء وحدات معالجة الغازات الثانوية.

وتتعرض مشاريع تعزيز إمدادات الطاقة وإحياء القطاع الصناعي العراقي لاحتمال التوقف أيضا. وهذه المشاريع جزء من خطة متبعة منذ تحسن الأمن نسبيا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في عام 2017.