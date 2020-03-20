مع تفشي كورونا.. الريال الإيراني يواجه صعوبات فهل يستعيد عافيته؟

الجزيرة نت-طهران

بعد نحو شهر من تفشي فيروس كورونا في إيران الذي انعكس على ارتفاع سعر العملة الصعبة، توقع بعض خبراء الاقتصاد في إيران باستعادة الريال الإيراني عافيته مع تراجع الحاجة إلى واردات الدواء والمستلزمات الطبية، في حين ذهب آخرون إلى عكس هذا التحليل.

وبعد تحسن ضئيل شهدته العملة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأميركي، واصل الريال الإيراني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في حين عزا خبراء الاقتصاد سبب ذلك إلى تفشي فيروس كورونا المستجد واقتراب عطلة رأس السنة الجديدة.

ويأتي هذا التراجع الذي بدأ بوتيرة أقل مع الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت رفع أسعار البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم ازدادت بإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية الطائرة الأوكرانية قبل شهرین، بعد أن شهد الريال الإيراني تحسنا ملحوظا منذ يونيو/حزيران الماضي رغم العقوبات الأميركية.

وسجل سعر العملة الإيرانية تراجعا نحو 17 ألف ريال خلال أسبوع ليرتفع سعر الدولار الواحد إلى 160 ألف ريال في محلات الصرافة وسط العاصمة طهران وإلى مبالغ أكثر في السوق السوداء، مسجلا أعلى قيمة خلال العام الإيراني الذي سيبدأ في 21 من الشهر الجاري.

كما يأتي تراجع الريال الإيراني بعد فترة وجيزة من تصريحات وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند، قال فيها إن السعر الحقيقي للدولار لا يتجاوز 90 ألف ريال إيراني.

سعر الدولار سجل ارتفاعا قياسيا خلال العام الإيراني الراهن (الصحافة الإيرانية)

موقف المصرف المركزي

خلال الأسبوع الماضي توقفت وتيرة ارتفاع سعر الدولار التي بدأت مع إعلان تفشي فيروس كورونا في إيران، عقب تعليق الرحلات للخارج، إلا أن هذا الارتفاع استأنف مسيرته بسبب إغلاق المنافذ الحدودية مما أدى إلى عرقلة الصادرات الإيرانية لدول الجوار وعدم عودة العملة الصعبة إلى البلاد، وفق محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي.

همتي حاول في حديثه للتلفزيون الإيراني قبل أيام التقليل من أهمية تراجع سعر العملة الإيرانية بالقول إنه عندما يسجل التضخم نسبة 35%، فإن ارتفاع العملة الصعبة بنسبة 15% ليس رقما كبيرا، لا سيما أن هذا السعر ليس حقيقيا وأنه لا يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية.

وألقى المسؤول الإيراني باللائمة على سماسرة العملة الصعبة عشية رأس السنة الفارسية، رغم تراجع سعر الذهب علی مستوی العالم.

وأوضح أن سماسرة السوق السوداء اصطدموا بإلغاء الرحلات إلى خارج البلاد بسبب تفشي كورونا، مما أدى إلى تراجع الطلب على شراء العملة الصعبة، مشيرا إلى أن رفعهم سعر العملة الصعبة في السوق الحرة يأتي لتعويض الخسائر التي تكبدوها مؤخرا.

دجبسند: السعر الحقيقي للدولار لا يتجاوز 90 ألف ريال إيراني (الجزيرة)

ارتفاع الطلب

بعيدا عن قدرة السماسرة على التحكم في سعر العملة الصعبة، يرى عضو لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في البرلمان الإيراني محمد حسيني، أن تراجع العملة الإيرانية يعود إلى تفوق الطلب على العرض في سوق العملة الصعبة عشية عيد رأس السنة الإيرانية.

ولدى إشارته إلى ارتفاع سعر العملة الصعبة في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الماضية، قال البرلماني الإيراني إن التداعيات النفسية لهذا التطور المالي العالمي من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد الداخلي، فضلا عن ارتفاع الطلب على استيراد البضائع إلى جانب زيادة الطلب على شراء العملة الصعبة لقضاء عطلة رأس السنة في الخارج.

ويرى مراقبون في إيران أنه رغم إلغاء العديد من الرحلات للخارج فإن الكثير من الإيرانيين يعدّون الأيام لاستئنافها وزيارة أماكن أقل انتشارا لفيروس كورونا المستجد.

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توقعات خبراء الاقتصاد

تفاوتت توقعات خبراء الاقتصاد في إيران بشأن سعر العملة الصعبة خلال الأسابيع المقبلة، بين من يرى أنه سيتراجع مع تراجع حاجة البلاد إلى واردات الدواء والمستلزمات الطبية الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد-19 وبين آخرين يذهبون إلى عكس هذا التحليل.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة "تربيت مدرس" مرتضى عزتي، إن سعر العملة الأميركية في إيران يخضع للحسابات السياسية أكثر من المؤشرات الاقتصادية، مما يجعل التكهن بالمستقبل عملية عصيبة.

وأضاف أن ارتفاع واردات البلاد من الدواء مؤخرا انعكست على زيادة الطلب على العملة الصعبة في الأسواق.

وتوقع أن تستعيد العملة الإيرانية عافيتها نسبيا خلال الأسابيع المقبلة، باحتواء انتشار فيروس كورنا وتراجع الطلب على الدولار بعد عطلة رأس السنة الإيرانية.

على النقيض، يرى الباحث الاقتصادي عضو نقابة المصدرين في إيران مرتضی ميري، أن ظروفا عصيبة تنتظر العملة الإيرانية خلال العام الإيراني الذي سيبدأ في 21 من الشهر الجاري، وتوقع أن تتراجع أكثر من ألف ريال مقابل الدولار الذي سيبلغ سعره 170 ألف ريال في العام الإيراني الجديد.

وقال "نظرا للتطورات الأخيرة ووقف الصادرات خلال العام المقبل (العالم الإيراني)، فإننا سنواجه عجزا في احتياطي البلاد من العملة الصعبة، لا سيما علی ضوء إغلاق الحدود وتوقف تصدير البضائع غير النفطية إلی الخارج".