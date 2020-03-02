أنت من رواد الأعمال؟ إليك 3 طرق للحفاظ على حماسك بالأوقات الصعبة

يمكن أن تكون الفكرة المتمثلة في أنك رائد أعمال في الوقت الراهن أمرا مرعبا ومجزيا في الوقت نفسه، حيث تتطلب ريادة الأعمال الاستعداد للتعامل مع المجهول ومواجهة كل من المخاوف الشخصية وانعدام الأمن الوظيفي بشكل مباشر.

وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب راج جانا إن اتخاذ قرار بأن تصبح رائد أعمال يعد من أفضل الأشياء التي ستفعلها على الإطلاق، ويشمل هذا القرار نسيان الوضع الراهن والابتعاد عن التقاليد الاجتماعية وعدم الرضا بأقل مما تستحق، وغالبا ما يعني كونك رائد أعمال أنك تسعى وراء شغفك.

لكن لن يكون المضي قدما بالأمر الهين، حيث ستمر على الأرجح بأيام أو حتى أشهر صعبة، لذلك من المهم أن تستمر في التركيز على الأسباب التي دفعتك للدخول في عالم رواد الأعمال في المقام الأول.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا الخيار الالتزام والثبات والاستعداد لمواجهة المخاوف وجها لوجه، وفيما يلي بعض النصائح التي ستحافظ على حماسك في الأوقات الصعبة.

فكر في الأشخاص الموجودين في حياتك

اختيارك لأن تصبح رائد أعمال يعود إلى رغبتك في قضاء المزيد من الوقت وإنفاق المزيد من المال على الأشخاص الموجودين في حياتك، والواقع أنك لن تجد وقتا لذلك، خاصة في بداية مشوارك المهني.

فمن الأفضل أن تحاول تقوية علاقاتك مع الأشخاص الذين تهتم بهم عن طريق التعبير عن امتنانك لوجودهم والاستمرار في التواصل معهم، وفي الأيام التي ستجد فيها مصاعب ستتلقى التشجيع من قبل هؤلاء الأشخاص.