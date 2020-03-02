أنت من رواد الأعمال؟ إليك 3 طرق للحفاظ على حماسك بالأوقات الصعبة
يمكن أن تكون الفكرة المتمثلة في أنك رائد أعمال في الوقت الراهن أمرا مرعبا ومجزيا في الوقت نفسه، حيث تتطلب ريادة الأعمال الاستعداد للتعامل مع المجهول ومواجهة كل من المخاوف الشخصية وانعدام الأمن الوظيفي بشكل مباشر.
وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب راج جانا إن اتخاذ قرار بأن تصبح رائد أعمال يعد من أفضل الأشياء التي ستفعلها على الإطلاق، ويشمل هذا القرار نسيان الوضع الراهن والابتعاد عن التقاليد الاجتماعية وعدم الرضا بأقل مما تستحق، وغالبا ما يعني كونك رائد أعمال أنك تسعى وراء شغفك.
لكن لن يكون المضي قدما بالأمر الهين، حيث ستمر على الأرجح بأيام أو حتى أشهر صعبة، لذلك من المهم أن تستمر في التركيز على الأسباب التي دفعتك للدخول في عالم رواد الأعمال في المقام الأول.
وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا الخيار الالتزام والثبات والاستعداد لمواجهة المخاوف وجها لوجه، وفيما يلي بعض النصائح التي ستحافظ على حماسك في الأوقات الصعبة.
فكر في الأشخاص الموجودين في حياتك
اختيارك لأن تصبح رائد أعمال يعود إلى رغبتك في قضاء المزيد من الوقت وإنفاق المزيد من المال على الأشخاص الموجودين في حياتك، والواقع أنك لن تجد وقتا لذلك، خاصة في بداية مشوارك المهني.
فمن الأفضل أن تحاول تقوية علاقاتك مع الأشخاص الذين تهتم بهم عن طريق التعبير عن امتنانك لوجودهم والاستمرار في التواصل معهم، وفي الأيام التي ستجد فيها مصاعب ستتلقى التشجيع من قبل هؤلاء الأشخاص.
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يفضل تقوية علاقاتك مع الأشخاص المهمين في حياتك منذ البداية حتى تتلقى الدعم منهم وقت المصاعب (غيتي)
فكر في الأسباب التي دفعتك لاتخاذ هذا القرار
من المرجح أن تكون رغبتك في الحصول على الحرية بالإضافة إلى حياة مثيرة، وفي قبول التحدي من الأسباب الرئيسية التي دفعتك لاتباع ريادة الأعمال.
لذلك، ينبغي عليك أن تتذكر في الأيام الصعبة أن لديك هدفا لا بد أن تسعى لتحقيقه.
من جهة أخرى، لا يمكن أن تكون رغبتك في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الدافع وراء قرارك، نظرا لأن ريادة الأعمال ستملأ كل وقتك، ولذلك من الأفضل أن تعمل على إيجاد انسجام في حياتك بدل السعي وراء خلق توازن بين العمل والحياة.
ركز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها
أوضح الكاتب أنك ستتمكن غالبا من السيطرة على طريقة تعاملك مع المواقف التي تتعرض إليها، ومن المؤكد أن تؤثر الظروف على ذلك.
في المقابل، ستختار الطريقة التي ستتعامل بها مع هذه الظروف، ومن المهم أن تتذكر دائما أن الاعتناء بنفسك يعد أمرا أساسيا لمنع الإرهاق والحفاظ على التركيز.
وفي المراحل الأولى من مشوارك المهني من المحتمل أن تعمل بدوام كامل، لذا من الأفضل أن تبحث عن طرق للحفاظ على نشاطك أثناء العمل حتى تتجنب الإرهاق.
وفضلا عن ذلك، من الضروري أن تحتفل بإنجازاتك، وألا تقلل من قيمة نجاحاتك، وتحدد هدفا جديدا وتسعى لتحقيقه.
ويعد اتباع عادة يومية لإظهار الامتنان لما تملكه أمرا مهما مثل رعاية نفسك، ومن خلال الحفاظ على تركيزك وقوتك وامتنانك ستتمكن من الصمود عندما تصبح الأمور صعبة.
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