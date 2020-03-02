فعّالة أكثر للشباب.. 6 تطبيقات لإدارة الأموال بطرق أسهل

إن معدل دخل الشباب في إسبانيا اليوم أقل مما كان عليه منذ حوالي عقد مضى، وفقا لبيانات بنك إسبانيا.

وبالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في عام 1987، سواء يملكون مستوى تكوين معينا أم لا، يحققون مداخيل بنسبة 20% أقل مقارنة بالجيل نفسه قبل 10 سنوات.

وفي تقرير نشره موقع "لا فليتشا" الإسباني، قالت الكاتبة سارة أل. أف إن القوة المالية وإمكانيات الوصول إلى التمويل بالنسبة لجيل الألفية تغيرت في السنوات الأخيرة.

ومن بين التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب الآن الانخفاض العام في الرواتب، الذي كان له تأثير مباشر على القدرة على الادخار، والذي خلق بدوره صعوبات في اكتساب الأصول المختلفة على غرار امتلاك منزل.

فيما يلي، يستعرض الموقع ستة تطبيقات وأدوات تتيح للشباب الوصول إلى التمويل الخارجي وتمكنهم من التحكم في الموارد المالية الشخصية.

تطبيق فينتونيك

أصبحت هذه الأداة معروفة باسم التطبيق الذي يتيح التحكم في الموارد المالية الشخصية، لدرجة أنه بات العديد من المستخدمين غير قادرين على الاستغناء عنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة التوفير، ويسمح النشر التكنولوجي للمنصة بتجميع الحسابات المصرفية المختلفة للتحكم في النفقات بطريقة مصنفة.