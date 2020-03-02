فعّالة أكثر للشباب.. 6 تطبيقات لإدارة الأموال بطرق أسهل
إن معدل دخل الشباب في إسبانيا اليوم أقل مما كان عليه منذ حوالي عقد مضى، وفقا لبيانات بنك إسبانيا.
وبالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في عام 1987، سواء يملكون مستوى تكوين معينا أم لا، يحققون مداخيل بنسبة 20% أقل مقارنة بالجيل نفسه قبل 10 سنوات.
وفي تقرير نشره موقع "لا فليتشا" الإسباني، قالت الكاتبة سارة أل. أف إن القوة المالية وإمكانيات الوصول إلى التمويل بالنسبة لجيل الألفية تغيرت في السنوات الأخيرة.
ومن بين التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب الآن الانخفاض العام في الرواتب، الذي كان له تأثير مباشر على القدرة على الادخار، والذي خلق بدوره صعوبات في اكتساب الأصول المختلفة على غرار امتلاك منزل.
فيما يلي، يستعرض الموقع ستة تطبيقات وأدوات تتيح للشباب الوصول إلى التمويل الخارجي وتمكنهم من التحكم في الموارد المالية الشخصية.
تطبيق فينتونيك
أصبحت هذه الأداة معروفة باسم التطبيق الذي يتيح التحكم في الموارد المالية الشخصية، لدرجة أنه بات العديد من المستخدمين غير قادرين على الاستغناء عنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة التوفير، ويسمح النشر التكنولوجي للمنصة بتجميع الحسابات المصرفية المختلفة للتحكم في النفقات بطريقة مصنفة.
|تطبيق فينتونيك يتيح لك التحكم في الموارد المالية الشخصية بطريقة التصنيف (غيتي)
تطبيق هوبر
يتيح لك هذا التطبيق توفير ما يبلغ 40% -وفقا لإحصاءاتك- عند شراء تذاكر السفر، ويتنبأ لك تطبيق هوبر بأسعار الرحلات الجوية لتحديد أفضل وقت لشرائها، كما يمكن للمستخدم متابعة رحلة مباشرة من التطبيق وتلقي إخطار عند شراء التذاكر.
تطبيق نيمورو
أكدت الكاتبة أن 81.8% من الإسبان يفضلون امتلاك منازل، في حين يحبذ 12.9% منهم العيش في الإيجار.
إن الطموح للحصول على منزل أمر يسعى إليه الإسبان بشكل كبير، وبالنسبة لأولئك الذين يشترون مسكنا ويحتاجون إلى إصلاحه، فإن لديهم أداة تمويل تتمثل في تطبيق نيمورو.
والتطبيق تقنية تتيح للمتخصصين في أشغال الترميم تقديم خدمات التمويل الفوري عبر الإنترنت في وقت وجيز مع عملائهم يصل إلى أقل من ثلاث دقائق عبر الهاتف المحمول ودون أوراق، مما يوفر الوقت والتكاليف في معالجة القرض الشخصي.
تطبيق بناكست
أصبحت هذه التقنية متخصصة في الخدمات المصرفية والمالية، حيث أحدثت ثورة في التمويل الشخصي من خلال البطاقة المدفوعة مسبقا، التي تتيح لك سحب الأموال بمعدل يصل إلى ثلاث مرات من الخارج ودون عمولات، كما تسمح لك بالشراء عبر الإنترنت وإرسال الأموال إلى جهات اتصال أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمنحك التطبيق فرصة الاستفادة من منتجات من شركات أخرى على غرار التأمين أو الرهون العقارية.
|تطبيق بناكست يتيح لك سحب الأموال من الخارج دون عمولات (غيتي)
تطبيق سبليت وايز
أضافت الكاتبة أن هذا ما يسمى بتطبيق الهاتف المحمول المثالي لتبادل النفقات بين شخصين أو أكثر، بفضل هذه الأداة يمكن أن يكون لديك مجموعات مختلفة، مما يساعدك على تقسيم الحسابات بين شخصين أو أكثر بسهولة، وإنشاء رسائل تذكير للأشخاص الذين يدينون لك بالمال لسداد الديون.
تطبيق غوين
يتيح هذا التطبيق المصمم لجيل الألفية التوفير بفضل عملية التسوق عبر الإنترنت، والحصول على مدخرات بفضل نماذج الاستثمار المختلفة داخل المنصة.
وحسب بير مونراس، فإن إرساء ديمقراطية التكنولوجيا المالية ونظام خدمات توجيه المدفوعات الجديد في الاتحاد الأوروبي يجعلان الأجيال الجديدة تعتمد على الأدوات الرقمية للوصول إلى مواردها المالية.
منذ 10 سنوات فقط، كان من غير المتصور التشاور مع البنوك من خلال تطبيق ما أو طلب قرض شخصي في 3 دقائق، لكن أصبحت التكنولوجيا اليوم في خدمة المستخدمين لجعل الوصول إلى مواردهم المالية أكثر سهولة.
- كورونا يتوسع عربيا ويتسارع خارج الصين
- "لن يبقى لهم رأس فوق كتف".. أردوغان يتوعد قوات النظام ومعارك محتدمة بسراقب وجبل الزاوية
- أعادت للأتراك هيبتهم في سماء سوريا.. تعرف على القصة المدهشة للدرونز التركية
- الرئيس التركي يحذر من تدفق ملايين اللاجئين ويندد بعدم اكتراث الأوروبيين
- أسهل وأسرع 6 جنسيات يمكنك الحصول عليها من دون إجراءات معقدة