بالأرقام خسائر عدد من البلدان.. إياتا: شركات الطيران بالمنطقة تنزف

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الخميس إن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط لإعانتها على مواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



وقال محمد البكري نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات بسبب توقف الناس عن السفر.

وأضاف نائب رئيس إياتا أنه حتى 11 مارس/آذار الجاري خسرت شركات الطيران في الشرق الأوسط إيرادات بقيمة 7.2 مليارات دولار، موضحا أنه منذ يناير/كانون الثاني الماضي جرى إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن انخفاض تكاليف الوقود يساعد شركات الطيران لكنه لا يكفي لتعويض خسائر فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركات بالشرق الأوسط أوقفت تحليق عدد كبير من طائراتها.

هذه لائحة بخسائر متوقعة بعدد من الدول العربية حسب إياتا:

- السعودية: قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليارات دولار من الإيرادات الأساسية وما يزيد على 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

الإمارات: قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

مصر: قد يؤدي فيروس كورونا إلى عدم سفر 6.3 ملايين راكب وخسارة نحو مليار دولار من الإيرادات الأساسية وتهديد 138 ألف وظيفة.

قطر: فيروس كورونا يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران.

الكويت: قد يتم فقدان ما يقرب من عشرين ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب كورونا.

البحرين: فيروس كورونا كلف البلاد إيرادات أساسية بقيمة مئتي مليون دولار، وقد تنجم عنه خسارة خمسة آلاف وظيفة.

المغرب: هناك أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران في خطر بسبب كورونا.