تقديرات.. كورونا يكبد إسرائيل خسائر بـ13 مليار دولار

قدر خبراء اقتصاد حجم خسائر إسرائيل المباشرة وغير المباشرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بـ 45 مليار شيكل (12.9 مليار دولار).

ونقلت القناة 12 العبرية عن خبراء إسرائيليين قولهم -الاثنين- إن الإجراءات الأخيرة المتبعة -التي أعلنتها حكومة تل أبيب بشأن خفض عمل القطاع الخاص بنسبة 70% وإعلان الطوارئ في القطاع العام- ستفاقم من الخسائر.

والاثنين، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في القطاع العام، ضمن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أيضا الاستعانة بوسائل وتقنيات أمنية.

ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية إلى 298 حالة.

وأوردت القناة، أن تراجعا سيطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انتشار الفيروس محليا وخارجيا، وأن تأثير الفيروس عالميا ستكون له تداعيات محلية.

والأحد، ذكر تقرير موسع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن إسرائيل ستخسر ثمانية مليارات شيكل (2.16 مليار دولار) حتى نهاية الشهر الجاري، بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأوضحت الصحيفة، أن الخسائر ستكون فقط من خزينة الدولة ولا تشمل خسائر القطاع الخاص، والقطاع العام من جزئيات أخرى.

وبينت أن هذا الرقم من الخسائر، سيكون فقط نتيجة عدم تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشراء والتعريفات، مع زيادة الإنفاق الحكومي.

وقال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون -الاثنين- إن الحكومة ستزيد حجم حزمة مساعدة لدعم الشركات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا بمقدار خمسة مليارات شيكل إضافية (1.3 مليار دولار).

يضاف هذا المبلغ إلى حزمة حجمها عشرة مليارات شيكل أُعلنت الأسبوع الماضي، منها ثمانية مليارات في صندوق لتقديم قروض رخيصة للشركات.