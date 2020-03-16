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مواجهة كورونا.. تعرف على مخصصات الدول العربية والعالمية لدعم اقتصاداتها

مئات المليارات رصدتها دول العالم لمواجهة كورونا (غيتي)
مئات المليارات رصدتها دول العالم لمواجهة كورونا (غيتي)

أعلنت دول عربية وعالمية عن إجراءات لدعم اقتصاداتها -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد على أراضيها.. تعرف عليها.

دول عربية
- قطر: تقديم 75 مليار ريال (أكثر من 20 مليار دولار) حوافز مالية للقطاع الخاص، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال.

- السعودية: إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

- الإمارات: تخصيص حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشي الفيروس.

- مصر: تخصيص تمويل بقيمة مئة مليار جنيه مصري (6.38 مليارات دولار) في إطار خطة للتعامل مع أي تداعيات لفيروس كورونا.

- الأردن: خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5% اليوم، لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار).

- المغرب: إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا.     

دول أوروبية
- بريطانيا: تعهدات بحزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، لتجهيز الاقتصاد البريطاني لمواجهة تأثيرات انتشار فيروس كورونا.

- ألمانيا: خطط لضخ مليارات اليوروات لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، كما أن ولاية بافاريا الألمانية خصصت عشرة مليارات يورو لحماية اقتصادها.

- إيطاليا: تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة فيروس كورونا والتعامل مع الأزمة المتفاقمة في البلاد.

- النرويج: إنشاء صندوقين بقيمة مئة مليار كورونا (تسعة مليارات يورو) لمساعدة شركات البلاد في تجاوز الأزمة التي تسبب بها الوباء.

- النمسا: تعهدات بتخصيص 4 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) كمساعدات حكومية، للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

- السويد: طرح قروض بقيمة 500 مليار كرون (51 مليار دولار) للبنوك بغرض  الحيلولة دون تعرض الشركات القوية لضربات بسبب تفشي الفيروس.

- سويسرا: رصد 10 مليارات فرنك (10.5 مليارات دولار) لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

- المفوضية الأوروبية: إنشاء صندوق استثماري للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس.

أميركا وبقية العالم
- الولايات المتحدة: خفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25%، وقال إنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.

- كندا: توقعات بحزمة مساعدة بمليارات الدولارات للقطاعات الأشد تضررا من تفشي فيروس كورونا، مثل السياحة والضيافة.

- روسيا: أطلق صندوق لمكافحة الأزمات بـ4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في ظل تفشي كورونا.

- أستراليا: ضخ 17.6 مليار دولار أسترالي (11.4 مليار دولار أميركي) لدعم الاقتصاد خوفا من ركود اقتصادي نتيجة تفشي الفيروس.

المصدر : وكالات
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