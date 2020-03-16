مواجهة كورونا.. تعرف على مخصصات الدول العربية والعالمية لدعم اقتصاداتها

أعلنت دول عربية وعالمية عن إجراءات لدعم اقتصاداتها -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد على أراضيها.. تعرف عليها.

دول عربية

- قطر: تقديم 75 مليار ريال (أكثر من 20 مليار دولار) حوافز مالية للقطاع الخاص، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال.

- السعودية: إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

- الإمارات: تخصيص حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشي الفيروس.

- مصر: تخصيص تمويل بقيمة مئة مليار جنيه مصري (6.38 مليارات دولار) في إطار خطة للتعامل مع أي تداعيات لفيروس كورونا.

- الأردن: خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5% اليوم، لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار).

- المغرب: إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا.

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دول أوروبية

- بريطانيا: تعهدات بحزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، لتجهيز الاقتصاد البريطاني لمواجهة تأثيرات انتشار فيروس كورونا.

- ألمانيا: خطط لضخ مليارات اليوروات لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، كما أن ولاية بافاريا الألمانية خصصت عشرة مليارات يورو لحماية اقتصادها.

- إيطاليا: تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة فيروس كورونا والتعامل مع الأزمة المتفاقمة في البلاد.

- النرويج: إنشاء صندوقين بقيمة مئة مليار كورونا (تسعة مليارات يورو) لمساعدة شركات البلاد في تجاوز الأزمة التي تسبب بها الوباء.

- النمسا: تعهدات بتخصيص 4 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) كمساعدات حكومية، للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

- السويد: طرح قروض بقيمة 500 مليار كرون (51 مليار دولار) للبنوك بغرض الحيلولة دون تعرض الشركات القوية لضربات بسبب تفشي الفيروس.

- سويسرا: رصد 10 مليارات فرنك (10.5 مليارات دولار) لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

- المفوضية الأوروبية: إنشاء صندوق استثماري للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس.

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أميركا وبقية العالم

- الولايات المتحدة: خفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25%، وقال إنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.

- كندا: توقعات بحزمة مساعدة بمليارات الدولارات للقطاعات الأشد تضررا من تفشي فيروس كورونا، مثل السياحة والضيافة.

- روسيا: أطلق صندوق لمكافحة الأزمات بـ4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في ظل تفشي كورونا.

- أستراليا: ضخ 17.6 مليار دولار أسترالي (11.4 مليار دولار أميركي) لدعم الاقتصاد خوفا من ركود اقتصادي نتيجة تفشي الفيروس.