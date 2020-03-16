بورصات.. السعودية والإمارات تواصلان الخسائر وقطر تنتعش

تراجعت بورصات السعودية والإمارات في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتدية بهبوط أسواق الأسهم العالمية بعدما أخفق خفض عاجل لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الولايات المتحدة في تهدئة المخاوف العالمية بشأن تأثير فيروس كورونا. في المقابل انتعشت بورصة قطر بعد أن قدمت الحكومة حوافز مالية قدرها 20.5 مليار دولار.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يوم الأحد ليستهدف نطاقا بين 0% و0.25%.

وأعلنت السعودية والإمارات وقطر التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، حزم تحفيز لدعم اقتصاداتها.

ونزل مؤشر السعودية 2.7% قبل أن يعمق خسائره ويتجه للهبوط لليوم الرابع على التوالي. وفقد سهم مصرف الراجحي 2.1%، بينما نزل سهم أرامكو السعودية 2.6% إلى 27.95 ريالا (7.45 دولارات).

وأعلنت شركة النفط العملاقة تراجع أرباح العام الماضي 21%، وقالت إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وفي أبو ظبي، حيث توقف العمل بقاعات التداول بسبب كورونا، نزل المؤشر أكثر من 4.2% لأقل مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013 قبل أن يعمق خسائره ويتجه للتراجع للجلسة الرابعة على التوالي.

وكان السبب الرئيسي لتراجع المؤشر أسهم البنوك، وفقد سهم بنك أبو ظبي الأول 7.8%.

وفي دبي، التي أغلقت أيضا قاعة التداول، هبط المؤشر 2.4% قبل أن يوسع خسائره خلال التداولات. وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- 4.6% ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ولتبلغ خسائره خلال مارس/آذار 39.4%.

البورصة المصرية علقت التداول لمدة 30 دقيقة (رويترز)

بالمقابل ارتفع المؤشر القطري 3.1% مع ارتفاع جميع الأسهم سوى سهم واحد، وكان قد زاد بأكثر من 4% خلال التداولات المبكرة اليوم قبل أن يقلص بعض مكاسبه خلال تداولات اليوم. وقفز سهم مصرف قطر الإسلامي 7.2%، وصعد سهم بنك قطر الوطني 4.5%.

وكان الخاسر الوحيد سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الذي فقد 4.4% بعد انقضاء الحق في توزيعات للسهم.

تعليق التداول

في مصر علقت البورصة المصرية اليوم الاثنين تداولاتها لمدة 30 دقيقة مع تراجع مؤشرها "EGX 100" بنسبة فاقت 5% (نسبة الهبوط القصوى) على وقع تراجع أسواق المال العالمية من جهة، وتأثر البلاد بكورونا من جهة أخرى.

كما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX 30" الذي يقيس أنشط 30 شركة في البورصة بنسبة 8.38% إلى 9294.8 نقطة، عند أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وأمس الأحد، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 9.34%.